Spogliatoio Milan in subbuglio: “Leao da calci nel sedere”

Dopo il pareggio del Milan contro il Newcastle, critiche durissime su Leao per i clamorosi errori sotto porta

Serviva al Milan una reazione importante dopo la grave sconfitta nel derby e iniziare nel miglior modo possibile la nuova avventura in Champions League. Contro il Newcastle, per un tempo, il primo, è stato effettivamente un Diavolo brillante e volitivo, che però non è riuscito a buttare giù il muro eretto dai ‘Magpies’ e soprattutto dal portiere Pope, autore di diversi interventi risolutivi anche se stilisticamente rivedibili.

La squadra di Pioli, alla fine, porta a casa uno 0-0 che non soddisfa più di tanto nonostante alcuni segnali positivi. Alcune prestazioni individuali sono però finite nel mirino, come quella di Rafa Leao, che in fase di avvicinamento alla porta ha creato scompiglio nella difesa avversaria e regalato belle giocate, ma sotto rete ha più volte fallito l’appuntamento decisivo. Soprattutto al minuto 33, con un errore grossolano, dopo aver saltato tre giocatori in area e cercato la conclusione di tacco, mancandola clamorosamente. Ancora una volta, dunque, il portoghese risulta lezioso e inconcludente come gli capita in alcuni momenti e raccoglie inevitabilmente critiche molto dure.

“Leao non si sopporta”, che bordata in diretta

Non è stato tenero nei suoi confronti, ad esempio, il giornalista Mario Mattioli, che, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha stigmatizzato l’atteggiamento in campo dell’attaccante, a volte svagato e che può risultare indigesto anche per i compagni.

“Il Milan si è ripreso dalla sbornia del derby, anche se contro il Newcastle non è riuscito a concretizzare – ha spiegato – Mi impressiona Leao, se fossi un compagno di squadra lo prenderei a calci nel sedere nello spogliatoio… Sembra sempre che stia facendo un piacere a qualcuno quando gioca, soprattutto ieri. E’ un suo atteggiamento, ma non si sopporta. E’ stato esagerato con questa sua apparente svogliatezza e approssimazione, magari non sarà così ma l’impressione che dà dall’esterno è quella”.