Roma, rifinitura a Trigoria. I due big non recuperano: la situazione | FOTO CM.IT

La Roma è scesa in campo poco fa per l’allenamento di rifinitura in vista dell’esordio in Europa League: due brutte notizie per Mourinho

Dopo la goleada all’Empoli di domenica, la Roma deve resettarsi e puntare all’esordio in Europa League. Domani sera i giallorossi affrontano in trasferta lo Sheriff Tiraspol, squadra senza dubbio abbordabile e sulla carta molto inferiore ma comunque insidiosa. Chiedere al Real Madrid, anche se è passato qualche anno.

Più di ogni altra cosa, per Mourinho conterà trovare costanza di rendimento, gol e possibilmente non perdere nessun’altra pedina. Anche perché già dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, come confermato dall’allenamento di rifinitura concluso in questi minuti. Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini, infatti, come da impressioni delle ultime ore, non hanno preso parte alla seduta con il resto dei compagni e sono quindi da considerarsi out per la partita in Moldavia. La buona notizia per il portoghese è nella conferma di Houssem Aouar, che già ieri era tornato a disposizione. Le altre due assenze sono legate alla lista, Azmoun e soprattutto Kristensen che sostanzialmente è il titolare sulla fascia destra. Entrambi sono assenti dall’elenco consegnato all’Uefa per i paletti del ‘transfer balance’.

Roma, le probabili scelte di formazione di Mourinho contro lo Sheriff Tiraspol

E allora soprattutto in difesa le rotazioni saranno al minimo, con qualche chance per Celik da braccetto di destra, dove è stato già impiegato e provato. Uno tra Mancini e Llorente potrebbe quindi riposare.

In avanti si candida per un posto da titolare Andrea Belotti, ripartito alla grande in questa stagione: resta da stabilire il suo compagno di reparto che potrebbe essere Lukaku. Nel finale di Roma-Empoli i due hanno giocato in coppia, il Gallo ha fatto due assist (uno a Cristante) e Mourinho (che non sarà in panchina per la squalifica di quattro giornate relativa ai fatti di Budapest) potrebbe riproporli insieme. A centrocampo scalpita Bove, con Renato Sanches che deve essere gestito e per questo va verso la panchina. Uno tra Cristante e Paredes può tirare il fiato mentre sulle fasce Zalewski e Karsdorp (che oggi alle 18.45 parlerà con Mourinho in conferenza stampa da Tiraspol) favoriti.