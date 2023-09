Roma, due titolarissimi saltano l’esordio in Europa League

Josè Mourinho dovrà rinunciare a due calciatori titolari della formazione giallorossa a causa di infortuni

Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini salteranno la partita d’esordio della Roma in Europa League. I due calciatori non saranno infatti a disposizione per la gara contro lo Sheriff Tiraspol di giovedì.

I giallorossi, dopo il roboante 7-0 contro l’Empoli che ha scacciato via un po’ di malumori, vogliono partire bene anche in Europa League. Dopo la finale raggiunta nella scorsa stagione e persa alla lotteria dei rigori, gli uomini di Josè Mourinho cercano il riscatto. La sfida d’esordio però vedrà assenti il capitano Pellegrini, alle prese con un problema muscolare rimediato durante la pausa nazionali, e Smalling, che non ce l’ha fatta a recuperare dopo lo stop delle scorse settimane. Al loro posto l’allenatore portoghese dovrebbero confermare i calciatori scelti per la partita contro l’Empoli: Ndicka al posto dell’inglese, Renato Sanches al posto dell’italiano.

Roma, il cammino in Europa League

Dopo la strepitosa campagna della scorsa stagione che ha visto la Roma raggiungere la finale di Europa League, poi persa ai rigori contro il Siviglia, ricomincia il cammino europeo dei giallorossi.

La formazione di Josè Mourinho, sorteggiata nel girone con Slavia Praga, Servette e Sheriff Tiraspol, inizierà la sua avventura europea in Moldavia, dove sfiderà i padroni di casa dello Sheriff. Il club capitolino, che punta molto sulle coppe europee, vuole condurre un’altra campagna eccezionale come quella di due anni fa in cui, nell’anno di esordio della Conference League, i giallorossi entrarono nella storia alzando per la prima volta il trofeo. Appuntamento a giovedì, ore 18:45, per vedere se la nuova stagione internazionale della Roma inizierà col piede giusto.