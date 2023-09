Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 20 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 20 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Chi Diavolo segna”, Milan bloccato sullo 0-0 dal Newcastle. Leao e Giroud sprecano, rossonero a secco con 25 tiri. Riprovaci Inter: i nerazzurri puntano a un’altra finale. Napoli con Osi e Kvara: Garcia per riscattarsi si affida alle stelle. Lazio: il gol lo fa il portiere: ci pensa Provedel al 95’.

“Vede e Provedel”, questo il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il Milan spreca col Newcastle, il portiere salva Sarri contro l’Atletico Madrid. Inzaghi: “Riproviamoci”. Stasera l’esordio in Champions di Inter e Napoli. Fiorentina modello Rocco: il club ha chiuso con numeri da equilibrio ideale.

Così apre questa mattina Tuttosport: “Solo di destro! Dusan, la cura Max”. Allegri martella Vlahovic, c’è un retroscena: esercitazioni insistite col piede debole. Leao, che fai? Uno spreco del Diavolo? Rafa sbaglia tutto, il Milan sbatte sul muro Newcastle. Radonjic: genio, cuore e contratto. Immobile? No, Provedel-gol! Al 95’ pari Lazio con l’Atletico.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 20 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

“Mago Felix”, l’attaccante del Barcellona si prende la scena all’esordio stagionale in Champions League del Barcellona, come mette in evidenza in prima pagina il Mundo Deportivo. Anche Sport esalta la prestazione del portoghese nel 5-0 dei blaugrana contro l’Anversa: “Joao Maravillao”, l’ex Atlético Madrid decisivo con una doppietta e un assist.