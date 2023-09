Pioli sotto accusa: “Milan, ecco dov’è il problema”

Il tecnico rossonero sotto esame dopo la quinta sconfitta di fila nei derby del 2023 contro l’Inter

Improvvisamente, nonostante i numerosi complimenti ricevuti in avvio di stagione, la sconfitta sonora incassata contro l’Inter ha ridimensionato l’organico del Milan e le ambizioni della formazione di Stefano Pioli. In pochi si sarebbero infatti aspettati un divario così netto rispetto ai cugini nerazzurri nello scontro diretto di sabato scorso.

Del crollo inatteso dei rossoneri ha parlato anche il noto giornalista Maurizio Pistocchi, intervistato sui canali di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Il Milan era partito benissimo. Tutti ne parlavano come protagonista. E in effetti è così vedendo i giocatori che hanno preso. Eppure ha preso 5 gol dall’Inter. Sembrava una squadretta non essendolo. Il problema è nella testa se un giocatore non rende”.

L’esperto cronista è poi intervenuto su un altro caso che ha fatto parecchio discutere la scorsa giornata, vale a dire in occasione della prima rete convalidata alla Juve nel match contro la Lazio: “La palla di McKennie? Non dubito che sia fuori e non dubito neanche che sia dentro. Ho dubbi su come è stata gestita l’immagine. Il frame non certifica che la palla sia uscita, anche se la sensazione è stata questa. Il problema è proprio questo. Possibile che con tutta la tecnologia non si sia in grado di far vedere un’immagine adeguata? E’ questo che mi lancia perplesso. Non tanto la decisione”.

Juve-Lazio, Pistocchi ammette: “Vittoria meritata”

A prescindere dall’episodio arbitrale, Pistocchi ha ammesso che la Juve è stata superiore nei 90 minuti rispetto alla Lazio, meritando di portare a casa i tre punti.

Così il giornalista: “La Lazio ha fatto una partita inconsistente, ma ciò non giustifica non dare la certezza ai tifosi di quello che succede. Ad inizio azione c’è anche un possibile fallo non rilevato. Hai 23 camere allo stadio. E’ possibile che di un episodio importante non ci sia immagine giusta? La Juventus ha meritato di vincere. Più aggressiva rispetto alle altre volte, ha fatto buon pressing. Mi è piaciuta nel primo tempo. Nel secondo tempo quando è cresciuta la Lazio ed è entrato Rovella invece la Lazio ha fatto bene, ed è stata punita da un’indecisione che non ti puoi permettere. Il risultato non è discutibile”.