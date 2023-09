Lazio, ansia Pellegrini per l’infortunio al ginocchio: le sue condizioni

Nella sbornia per il pareggio pazzesco raggiunto nei secondi finali con Provedel, la Lazio è alle prese anche con l’infortunio di Luca Pellegrini

Nella Lazio che esulta da pazzi per il gol incredibile del pareggio contro l’Atletico Madrid firmato da Provedel nei secondi finali, c’è pure chi è alle prese con un po’ di timore. Si tratta di Luca Pellegrini, che nel primo tempo è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio. Una torsione e una dinamica particolare del fallo, con il ginocchio destro del terzino della Lazio che letteralmente rimbalza sul campo.

In panchina al numero 3 – che zoppica vistosamente – viene applicata la borsa del ghiaccio. Nel postpartita viene subito portato a fare i primi accertamenti. Sarri, nell’appendice della conferenza a microfoni spenti, rivela che ‘non sembra rotto’ dalle primissime sensazioni. Logicamente bisogna aspettare, anche perché la sfortuna è sempre stata a braccetto con il 24enne ex Roma e Juve che ha già riportato due volte la rottura del crociato. Per questo l’ansia, soprattutto per questo, è comunque alta. Il professor Rodia, medico biancoceleste, ha parlato così: “Pellegrini ha riportato una distorsione al ginocchio destro, l’abbiamo valutato, dobbiamo aspettare che passino 24 ore per fare gli esami strumentali anche se siamo abbastanza fiduciosi”. La speranza è che le sensazioni siano confermate in toto.