Juventus a vita o Premier League: la scelta di Locatelli

In estate il centrocampista della Juventus si è trovato di fronte ad un bivio importante per la sua carriera

L’inizio di stagione di Manuel Locatelli è stato buono. L’ex giocatore del Sassuolo, a cui raramente rinuncia Massimiliano Allegri, ha assunto un ruolo sempre più importante nella formazione bianconera.

In estate però il mediano si è trovato di fronte ad un bivio, dovendo valutare un’altra possibile opzione per il suo futuro. Il centrocampista, arrivato alla Juventus dal Sassuolo per oltre 35 milioni nell’estate del 2021, è stato oggetto del desiderio di più di un club. Su tutte, come svela ‘Tuttosport’, una formazione di Premier League, che ha cercato di convincere l’italiano a trasferirsi in Inghilterra. Ad attenderlo infatti ci sarebbe stato un suo connazionale, Roberto De Zerbi, che lo avrebbe voluto trasformare nel faro di centrocampo del suo Brighton. Locatelli ha declinato l’offerta, giurando amore alla Vecchia Signora, della quale ad oggi è uno dei calciatori più importanti.

L’importanza di Locatelli nella Juventus

Nella nuova stagione Manuel Locatelli sembra aver assunto un ruolo ancora più centrale all’interno dello schieramento ideale di Massimiliano Allegri, che non lo toglie praticamente mai.

Il numero 5, che ha iniziato da titolare le prime quattro gare di campionato, venendo sostituito in una sola occasione, è divenuto un elemento chiave della formazione bianconera. Dopo una prima stagione in cui aveva faticato ad adattarsi alla dimensione della Juventus, il centrocampista italiano è cresciuto tanto nello scorso campionato e in questo anno vuole trascinare il centrocampo della Vecchia Signora con tecnica e intensità. E Giuntoli, che ne apprezza particolarmente le caratteristiche, sembra orientato a proporre un prolungamento di contratto fino al 2027.