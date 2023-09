Juve, allenamento a porte aperte sotto gli occhi del ct Spalletti

Nel bel mezzo della settimana europea delle italiane, la Juventus di mister Max Allegri, forse anche per non far sentire troppo la mancanza degli impegni di coppa, ha organizzato un allenamento a porte aperte per incontrare i propri tifosi

Allo Juventus Training Center ‘La Continassa’ un clima disteso, coi tifosi sugli spalti visibilmente soddisfatti dalla gara contro la Lazio, tra maglie bianconere e scatti con ‘Jay’, la zebra mascotte di casa.

L’allenamento non inizia nel campo antistante la tribuna, bensì in uno dei laterali, per le fasi di riscaldamento. La sorpresa della mattinata è servita subito. Sotto i gazebo del JTC compare Luciano Spalletti.

Il nuovo ct della Nazionale parlotta con i membri della dirigenza, in primis Gianluca Pessotto, mentre i bianconeri proseguono nel riscaldamento. Lo staff tecnico, nel mentre, prepara il campo davanti alla tribuna centrale. Un segno di vicinanza alla realtà bianconera e ai giocatori italiani, sotto osservazione del nuovo commissario tecnico. Quando inizia l’allenamento, tutti si spostano davanti alla tribuna, e lì Spalletti si ferma a fare due parole anche con Allegri.