Inter, affare da 50 milioni: via un panchinaro e dentro un campione del mondo

Nel mirino dell’Inter potrebbe tornare in auge un mediano campione del Mondo, che potrebbe partire anche a gennaio. Asse con una seconda scelta di Inzaghi

L’Inter ha iniziato la stagione di Serie A col piede giusto, e Simone Inzaghi punta a dare grande continuità a quanto fatto di buono finora. Per farlo servirà comunque anche l’apporto di tutta la rosa, compresi i calciatori che per il momento hanno giocato meno.

Non mancheranno le rotazioni in mediana, dove scalpita anche il giovane Asllani dopo il problema di Calhanoglu. Un calciatore che lo stesso Inzaghi in conferenza stampa ha definito ‘pronto’ e soprattutto un giocatore ‘importante’ che quindi potrebbe e dovrebbe avere un ruolo nell’Inter del presente e del futuro.

Sarà ovviamente fondamentale rispondere in maniera positiva quando sarà chiamato in causa in circostanze importanti come la Champions, anche perché ritagliarsi minutaggio all’interno di un reparto così ricco e completo non sarà per nulla semplice. Il ragazzo è rimasto molto legato ai colori nerazzurri nonostante lo scarso impiego del primo anno a San Siro, ma scalpita per fare di più. Lo stesso Asllani però potrebbe anche finire al centro di un intreccio di mercato tra un mediano argentino ed anche una squadra inglese.

Calciomercato Inter, da Asllani alla possibile offerta per Guido Rodriguez: movimenti a centrocampo

Come evidenziato da ‘Fichajes.net’ in Spagna è delicata la situazione del campione del Mondo, Guido Rodriguez, mediano argentino del Betis col contratto in bilico e tante estimatrici alle spalle. Tra queste anche la stessa Inter che sarebbe la prima favorita per acquistare il ragazzo in cambio di quei 25 milioni di euro che i biancoverdi accetterebbero per lasciarlo partire già a gennaio.

Cifra comunque molto elevata per un calciatore che al momento è in scadenza 2024, al netto dei tentativi del Betis di andare a rinnovare l’accordo. Nell’ambito del tentativo per il calciatore argentino, che piace anche al Barcellona, non andrebbe sottovalutato il nome di Asllani, più giovane e da formare, che gioca proprio nella stessa posizione.

I colleghi di ‘Interlive.it’ evidenziano infatti come lo stesso albanese potrebbe essere anche in orbita Brighton, che lo aveva sondato qualche tempo fa. Non si esclude possa essere stuzzicato da tale cambio, a maggior ragione se dovessero arrivare 25 milioni, stessa cifra che eventualmente potrebbe essere investita su Rodriguez.