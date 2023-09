Via libera Conte: firma per due anni

I nomi di due grandi allenatori potrebbero intrecciarsi: Antonio Conte e Diego Pablo Simeone, con le italiane alla finestra e l’Atletico voglioso di firmare

Il Milan arriva dalla brutta batosta nel derby contro l’Inter, che ha rimesso nuovamente Stefano Pioli al centro della critica. L’ennesima stracittadina persa consecutiva non è andata giù ai tifosi che non hanno fatto mancare le critiche.

Inversione di rotta invece per la Roma di Josè Mourinho, che nell’ultimo turno ha raccolto la prima vittoria in questo campionato asfaltando con un netto 7-0 l’Empoli in casa. Primi segnali dalla coppia Dybala-Lukaku, all’esordio insieme, e tifosi pronti a sostenere la squadra. Due club Roma e Milan, che per motivazioni differenti erano anche stati associati al profilo di un grande allenatore italiano al momento senza squadra.

Si tratta di Antonio Conte, che era stato avvicinato proprio a rossoneri e giallorossi, al netto anche dell’accostamento all’Atletico Madrid, altra big reduce da un paio d’annate sottotono, e che però sembra potersi legare ancora al ‘Cholo’ Simeone. Proprio il destino dell’allenatore italiano e dell’argentino potrebbe indirettamente intrecciarsi tra l’Atleti e le big di Serie A.

Calciomercato Milan e Roma, effetto domino su Conte: la firma di Simeone

La stagione dell’Atletico Madrid è iniziata con troppi alti e bassi, ed appena 7 punti conquistati dopo cinque giornate di Liga (pur giocandone solo 4).

Nonostante un avvio a rilento l’ambiente ‘Colchoneros’ appare comunque sempre fiducioso ed estremamente legato al nome di Diego Simeone, il condottiero che da anni ormai guida la panchina biancorossa, avendo costruito una squadra a sua immagine e somiglianza, attraverso quel ‘Cholismo’ che però nelle ultime annate non ha prodotto troppi risultati.

Da qui era arrivato anche l’accostamento a Conte che però pare destinato a restare una suggestione, perchè come evidenziato da ‘El Chiringuito’ l’Atletico ha già deciso di offrire un rinnovo all’argentino di altri due anni: una situazione di cui vogliono discutere durante la pausa di ottobre.

Un incastro che evidentemente libererebbe Conte da un’altra potenziale scelta, ricordando come proprio Milan e Roma più di recente erano state associate a lui, al netto di una stagione agli albori e tutta da vivere.