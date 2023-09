Toccata e fuga al Milan: va via gratis a gennaio

Dopo l’arrivo al Milan nell’ultimo mercato estivo, uno dei nuovi acquisti potrebbe partire subito a gennaio e addirittura gratis

Negli ultimi giorni di mercato non sono mancati i colpi di scena in Italia e non solo. Inter e Milan sono state grandi protagoniste, con acquisti a sorpresa proprio al limite del gong finale della sessione estiva. Klaassen e Jovic sono l’esempio più lampante di due giocatori arrivati in extremis per completare almeno numericamente la rosa.

L’olandese dell’Ajax ha coperto il buco del mancato arrivo di Samardzic e delle possibili assenze di Sensi durante la stagione. Il serbo è stato il puntello per l’attacco che i rossoneri hanno cercato così a lungo. Dopo tanti nomi, da Taremi alla stessa suggestione Lukaku, da Mir a En-Nesyri, è arrivato in maniera inaspettata il giocatore della Fiorentina. Praticamente a zero, con un contratto annuale con opzione per altri tre, dopo un’esperienza con tante ombre e poche luci in viola. Alla fine Jovic ha chiuso la sua prima stagione italiana con 13 gol tra campionato, Conference e Coppa Italia in 50 presenze. Non una disfatta totale, ma neanche un bello score, soprattutto per uno con il suo curriculum che arrivava dal Real Madrid. Il Milan proverà a rilanciarlo, sperando che anche con poco utilizzo vengano fuori le sue qualità che sono indubbie. Ma senza grandi aspettative. Jovic ha comunque ancora 25 anni, è nel pieno della carriera e in tanti sono disposti ancora a credere in lui.

Il Valencia vuole Jovic: il Milan può liberarlo a gennaio

Come il Valencia di Ruben Baraja, reduce dal roboante 3-0 inflitto all’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Ma i ‘pipistrelli’ non si lasciano ingannare da questo risultato, sanno che non hanno certezze e punti di riferimento in attacco. Non che sia stata una serata casuale, ma non deve senza dubbio far pensare che sia tutto rose e fiori, nonostante la partenza da tre vittorie e due pareggi.

Il tecnico del Valencia sa che la sua squadra non è così competitiva da raggiungere certi obiettivi, e che non sarà possibile mantenere certi score. Serve quindi qualcuno che affianchi Hugo Duro, che non sarà evidentemente il ritorno di Paco Alcacer, passato all’Emirates Club negli Emirati. Secondo ‘El Nacional’, un nome che piace molto è proprio quello di Luka Jovic. Un profilo che sarebbe sicuramente economico, visto che il Milan non l’ha pagato e ha un solo anno di contratto. Già a gennaio potrebbe lasciare San Siro sempre gratis o con un indennizzo minimo. Certo, i rossoneri dovrebbero comunque sostituirlo ma il suo arrivo in extremis fa pensare che il serbo non sia certo una primizia nei piani del club. Che non ha dimenticato Taremi e non è affatto escluso ci torni nei prossimi mesi. Jovic ha esordito in questa stagione, giocando 13 minuti nel derby nefasto di sabato scorso, ora Baraja spererebbe di riportarlo in Spagna e avrebbe già contattato il calciatore. Puntando magari sulla voglia di rivalsa in Liga del serbo, che ha clamorosamente floppato al Real Madrid dopo i 60 milioni pagati all’Eintracht.