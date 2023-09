Simeone, deciso il suo futuro “Può tornare in Italia”

Situazione da monitorare quella di Diego Pablo Simeone il cui futuro potrebbe essere nel massimo campionato italiano

La stagione dell’Atletico Madrid è iniziata con alti e bassi; il club dopo sette punti nelle prime tre partite e una gara da recuperare, contro il Siviglia, ha perso male tre a zero contro il Valencia. Una sconfitta non semplice da digerire considerando come la prossima partita sia il derby contro un Real Madrid a punteggio pieno e con la voglia di continuare il proprio cammino, fino a questo momento, perfetto.

Una partita che rischia già di essere decisiva per Simeone e la sua squadra; perdere, infatti, significherebbe trovarsi già a meno undici dal primo posto, distanza non semplice da recuperare nel corso della stagione anche se siamo solamente alle battute iniziali della Liga. Derby, dunque, fondamentale per il futuro di un tecnico che ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

Sulla situazione Simeone è intervenuta, ai microfoni di TvPlay, Patricia Cazon; la giornalista di AS ha sottolineato “Tecnico e proprietà in buoni rapporti e si discute del rinnovo“. Il tecnico è alla guida del club dal 2011 e questo potrebbe essere sicuramente favorevole in una possibile trattativa. “La sensazione è che lui deciderà quando andare via” continua Patricia Cazon in riferimento, probabilmente, proprio ai rapporti tra il tecnico e la società.

Simeone e il futuro: “Può tornare in Italia”

Un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma anche dei buonissimi rapporti con la società del club spagnolo. Sul futuro del tecnico si è espressa Patricia Cazon “Penso starà un altro anno con l’Atletico, può tornare in Italia ma vuole allenare l’Argentina“.

Il futuro del tecnico, dunque, potrebbe essere nel massimo campionato italiano; per quanto riguarda la fine della carriera, invece, “Può finirla in Arabia“. La sensazione è che Simeone possa essere al centro di diversi voci di mercato nel corso della prossima sessione estiva.