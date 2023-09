Pareggio e infortuni: il Milan non sfonda contro il Newcastle

Non va oltre il pareggio il Milan contro il Newcastle e fa i conti anche con gli infortuni di Loftus Cheek e Maignan

Il derby pesa nei calciatori del Milan e lo si nota anche contro il Newcastle. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 in una gara a tratti dominata, sicuramente dal punto di vista di palle gol.

Non basta però a Pioli per fare propri i tre punti contro l’ex Tonali, accolto con grandi applausi da San Siro. I padroni di casa provano a fare la partita e per larghi tratti della partita il piano riesce anche. Peccato però che le occasioni non si trasformino mai in reti e così il risultato finale è uno 0-0 che non fa certo dimenticare l’umiliazione subita nel derby.

Pobega e Chukwueze scaldano le mani di Pope che si fa trovare pronto anche su Giroud nel primo tempo. Il francese ci prova in più di un’occasione ma trova sempre il portiere a dirgli di no. Si complica da solo la vita Leao al 35′: dopo un’azione personale cerca un colpo di tacco che non porta da nessuna parte.

Milan-Newcastle 0-0: la Champions parte con un pareggio

Il Milan anche nella ripresa prova a tenere in mano il pallino del gioco, anche se di occasioni da gol se ne contano di meno.

Anzi di veri pericoli Pope non ne corre, anche perché per Pioli iniziano i guai fisici. Prima si ferma ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco Loftus Cheek, poi è Maignan a far tremare San Siro: out per un problema al flessore che non lascia tranquilli. Nel finale il Milan prova anche ad andare all’assalto ma Pope vive minuti tutto sommati tranquilli.

Finisce quindi 0-0 la sfida tra i rossoneri e il Newcastle: per Pioli c’è il rammarico di una partita che la sua squadra meritava di vincere e l’allarme per il doppio pesante infortunio.

MILAN-NEWCASTLE 0-0

Classifica: Milan 1, Newcastle 1, Borussia Dortmund 0, Psg 0