Milan-Newcastle, voti e tabellino primo tempo | Leao non si accende, Pobega sfortunato

scritto da
Martin Sartorio
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ULTIMO AGGIORNAMENTO 19:33

Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Newcastle, sfida di San Siro, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League

Milan-Newcastle: voti prima tempo
Leao (LaPresse) – Calciomercato.iteao

Ecco i voti:

MILAN
Maignan 6
Calabria 6
Thiaw 6
Tomori 6,5
Hernández 6
Loftus-Cheek 5,5
Krunić 6,5
Pobega 6,5
Chukwueze 5,5
Giroud 6
Leão 5,5
All. Pioli 6

NEWCASTLE
Pope 7
Trippier 6
Schar 5,5
Botman 6
Burn 5,5
Tonali 6
Guimarães 6
Longstaff 5,5
Murphy 5,5
Isak 6
Gordon 5,5
All. Howe 5,5

TABELLINO MILAN-NEWCASTLE 0-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær; Adli, Musah, Pulisic, Reijnders; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon. A disp.: Harris, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett; Almirón, Anderson, Barnes, Hall, Miley; Wilson. All.: Howe.

Arbitro: Josè Maria Sanchez (SPA).
GOL:
AMMONITI: 41′ Davide Calabria (M)
ESPULSI: