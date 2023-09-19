Milan-Newcastle, voti e tabellino primo tempo | Leao non si accende, Pobega sfortunato

Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Newcastle, sfida di San Siro, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League
Ecco i voti:
MILAN
Maignan 6
Calabria 6
Thiaw 6
Tomori 6,5
Hernández 6
Loftus-Cheek 5,5
Krunić 6,5
Pobega 6,5
Chukwueze 5,5
Giroud 6
Leão 5,5
All. Pioli 6
NEWCASTLE
Pope 7
Trippier 6
Schar 5,5
Botman 6
Burn 5,5
Tonali 6
Guimarães 6
Longstaff 5,5
Murphy 5,5
Isak 6
Gordon 5,5
All. Howe 5,5
TABELLINO MILAN-NEWCASTLE 0-0
MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær; Adli, Musah, Pulisic, Reijnders; Jović, Okafor. All.: Pioli.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon. A disp.: Harris, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett; Almirón, Anderson, Barnes, Hall, Miley; Wilson. All.: Howe.
Arbitro: Josè Maria Sanchez (SPA).
GOL:
AMMONITI: 41′ Davide Calabria (M)
ESPULSI: