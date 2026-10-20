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Non c’è solo Conte per il dopo Spalletti, spunta l’ex rivale

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La panchina di Luciano Spalletti sembra essere a rischio in casa Juventus, soprattutto se il tecnico non dovesse centrare due vittorie nei prossimi impegni in Europa League contro il Rennes e in campionato contro il Lecce.

Spalletti
La posizione di Spalletti a rischio (Ansa) – Calciomercato.it

I tifosi della Juventus sui social, già dopo la partita contro la Lazio, invocavano il nome di Antonio Conte per la panchina bianconera, anche se non appare semplice convincere il tecnico salentino a tornare a Torino a stagione in corso.

Oltre ad Antonio Conte, spunta il nome di Stefano Pioli, ex allenatore di Milan e Fiorentina, che potrebbe prendere in corsa la Juventus nel caso in cui le cose dovessero precipitare nei prossimi appuntamenti bianconeri.

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