Sampdoria, esonerato Corradi: pronto a tornare Giampaolo

La sconfitta contro l’Arezzo è costata cara a Bernardo Corradi, stato esonerato nel ruolo di allenatore della Sampdoria.

I blucerchiati sono in fondo alla classifica del campionato cadetto insieme al Catanzaro e hanno deciso di esonerare l’ex collaboratore tecnico di Allegri al Milan.

Al suo posto sembra essere pronto un ritorno di Marco Giampaolo, che dovrà cercare di rialzare il club ligure ora invischiato nella lotta per non retrocedere in Serie C.