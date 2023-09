Juric sorride: recupero lampo, già in campo con la Roma

Ottima notizia per Juric e il suo Torino; il tecnico granata, per il match con la Roma, può contare su un recupero fondamentale

Il Torino, nell’ultima giornata di campionato, ha fatto visita alla Salernitana; una sfida importante per entrambe le squadre con i granata alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il successo, in extremis, contro il Genoa.

Una partita senza storia con i ragazzi di Juric a dominare dall’inizio alla fine: il tre a zero finale è la perfetta sintesi di novanta minuti dove il Torino ha messo in mostra le proprie qualità contro una Salernitana incapace di opporre resistenza.

Sette punti in quattro giornate e la gara con la Roma all’orizzonte; un match per nulla semplice da vincere considerando le qualità dei giallorossi che, dopo il difficile avvio di campionato, si sono ripresi con il roboante sette a zero inflitto all’Empoli.

Per fare punti servirà una gara perfetta sotto tutti gli aspetti: quello difensivo dove bisognerà arginare la coppia Dybala-Lukaku e quello offensivo cercando di sfruttare al massimo le occasioni.

In vista del match, in programma domenica sera alle ore 20.45, Juric può contare su un recupero importante, un giocatore in grado di offrire una soluzione in più in mezzo al campo e dare il giusto contributo all’interno della partita.

Torino, Ilic recupera: titolare con la Roma?

Impiegato nelle prime tre partite di campionato (titolare nella prima, sostituito nella seconda e inserito a gara in corsa nella terza), Ilic ha saltato il match con la Salernitana per un problema fisico.

L’infortunio alla caviglia, infatti, sembra ormai essere sparito con il giocatore pronto a rimettersi a disposizione di Juric. Possibilità, dunque, di vederlo in campo dal primo minuto già nel match con la Roma; un recupero fondamentale per il tecnico e una sfida, contro i giallorossi, dove ci sarà bisogno dell’apporto di tutti se si vuole uscir dal campo con un risultato positivo.