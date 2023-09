Inzaghi senza Calhanoglu e con delle novità: ecco l’Inter anti Real Sociedad

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta alla sfida contro il Real Sociedad valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: le ultime notizie sulla probabile formazione

Domani sera l’Inter di Simone Inzaghi, dopo la roboante vittoria nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli, sfiderà la Real Sociedad in occasione della prima giornata della fase a gironi di Champions League.

I nerazzurri hanno schiantato i rossoneri con una prestazione da cinque gol nella quale sono andati a segno diversi elementi della rosa: Mkhitaryan, Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Quest’ultimo, dopo l’ingresso in campo dalla panchina nella stracittadina meneghina, è pronto a prendersi una maglia da titolare per la prima volta con l’Inter e in un momento di forma incredibile. Discorso diverso per Calhanoglu. Il turco, freddo sabato pomeriggio dal dischetto, ha accusato un problema fisico e non farà parte della squadra che sfiderà domani sera la Real Sociedad. Discorsi differenti per Mkhitaryan, migliore in campo del derby, e Marcus Thuram, autore di una rete da cineteca nel tardo pomeriggio di San Siro.

Mkhitaryan può partire dalla panchina. L’attacco non cambia

L’assenza di Calhanoglu potrebbe portare Simone Inzaghi a optare per Asllani come regista davanti alla difesa con, ai suoi lati, un Davide Frattesi in grandissimo spolvero in questo periodo ed il solito, ineluttabile, Nicolò Barella. Possibile panchina per Mkhitaryan.

Tornando indietro, in porta ci sarà Sommer, davanti a lui potrebbe esordire Pavard a destra con Acerbi al centro e Bastoni a sinistra. Sulle fasce di centrocampo Dumfries e Dimarco dovrebbero essere confermati, mentre nel reparto di attacco non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto al derby. Lautaro Martinez e Marcus Thuram potrebbero essere i prescelti di Simone Inzaghi per la sfida, delicatissima, del San Sebastian.