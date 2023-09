Infortunio Scamacca: incubo lungo stop e attacco da rifare

L’infortunio di Scamacca mette nei guai Gasperini e la sua Atalanta con l’attaccante che rischia uno stop piuttosto lungo

Il campionato dell’Atalanta è iniziato tra alti e bassi: vittorie contro Sassuolo e Monza, sconfitte contro Frosinone e Fiorentina. Serve trovare la giusta continuità di risultati se si vogliono raggiungere obiettivi importanti; gli obiettivi della Dea, infatti, sono lottare per un posto in Champions e andare il più lontano possibile in Europa League in un girone non complicatissimo.

Gasperini, però, rischia di dover fare i conti con un problema non preventivato; stiamo parlando dell’infortunio di Scamacca. Il centravanti, che nell’ultima sessione estiva di mercato è stato cercato da Roma e Inter, si è reso protagonista con una doppietta nella vittoria casalinga con il Monza.

Per il centravanti, però, un problema muscolare nel corso dell’ultima gara di campionato che ha visto l’Atalanta uscire sconfitta per tre a due a Firenze. Un problema non da poco per Gasperini sia a livello di tempistiche (si teme un mese di stop anche se gli esami non sono stati ancora svolti) sia per i problemi all’interno del reparto offensivo con il tecnico che ora ha veramente poche scelte a disposizione.

Atalanta, Scamacca infortunato: chi gioca al suo posto?

Lo stop di Scamacca rappresenta un problema importante per l’Atalanta in un momento delicato della stagione; tra campionato ed Europa League, infatti, inizia il primo vero tour de force e Gasperini, a livello offensivo, non è in una buona situazione.

Nel corso dell’ultimo mercato estivo sono stati ceduti Hojlund (al Manchester United) e Zapata al Torino; a questo si deve aggiungere il discorso El Bilal Touré, infortunato e costretto a stare fermo per ancora diverso tempo. A Gasperini, dunque, restano solamente tre possibilità per andare a sostituire Scamacca; si tratta di Muriel, Miranchuk o De Ketelaere impiegato come falso nove.

L’ex Milan ha ricoperto questo ruolo nell’ultima gara ma non è di certo la sua posizione preferita e quella in cui esprime al meglio le proprie potenzialità tecniche. Per quanto riguarda Muriel e Miranchuk, invece, parliamo di due giocatori che hanno passato l’estate da separati in casa ma, alla fine, sono rimasti alla corte di Gasperini.

Situazione, dunque, molto complicata da gestire per il tecnico considerando soprattutto gli impegni che attendono il club bergamasco da qui alla prossima sosta per le nazionali tra campionato e coppa; l’unica speranza per l’Atalanta sta in Scamacca e in un problema che si spera possa essere meno grave del previsto.