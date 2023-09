Infortunio muscolare, titolarissimo a rischio per Napoli-Real Madrid

Infortunio muscolare per il titolarissimo, a rischio la sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid

Nuova tegola in casa Real Madrid. La stagione per i ‘Blancos’ è iniziata benissimo dal punto di vista dei risultati, ma malissimo per quanto riguarda gli infortuni.

Ancelotti ha perso Courtois e Militao per infortuni al crociato, Mendy è alle prese con noie muscolari, mentre Guler e Vinicius saranno indisponibili probabilmente almeno per un’altra settimana. Alla lunga lista degli infortunati però si aggiunge anche un titolare. Si tratta di Dani Carvajal: sarà lui il nuovo grande assente nel match d’esordio del Real Madrid nella Champions League 2023/2024, in casa al Bernabeu contro i tedeschi dell’Union Berlino.

Real Madrid, infortunio per Carvajal: a rischio il match contro il Napoli

Una pessima notizia per Ancelotti che perde il terzino non soltanto per la sfida contro i tedeschi, ma anche, sicuramente, per il derby contro l’Atletico Madrid in programma domenica alle 21 al Metropolitano.

Come sottolinea ‘Marca’ il nazionale spagnolo non ha preso parte all’ultima sessione d’allenamento a Valdebebas per via di un problema muscolare alla gamba destra. Una brutta notizia per Ancelotti: dalla Spagna ipotizzano uno stop di due settimane. A questo punto sembra essere a rischio anche la sfida di Champions League contro il Napoli, in programma martedì 3 ottobre al Maradona alle 20.45. Gara che segnerà il ritorno di Ancelotti nel capoluogo partenopeo per la prima volta dopo il suo esonero con gli azzurri. Sarà la seconda partita della fase a gironi della principale competizione europea per club.