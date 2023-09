Lazio, Immobile sbaglia un gol fatto, la reazione della Curva Nord è netta

La Curva Nord reagisce al bruttissimo errore di Immobile sotto porta che poteva valere il pareggio: ecco il coro

Momentaccio per Ciro Immobile. In una partita in cui la Lazio gioca un buon calcio, ma è sotto per una deviazione sfortunata di Kamada, il capitano biancoceleste è una delle note stonate in campo.

Un primo tempo sotto tono, in cui non sembra ancora al top fisicamente e il bomber implacabile che ha fatto le fortune della Lazio appare lontano. Una dimostrazione è il gol incredibile sbagliato a inizio secondo tempo che poteva dare il pareggio alle Aquile. A tu per tu con Oblak, l’attaccante azzurro spara centralmente in bocca al portiere slovacco, che è bravo sì ma si ritrova il pallone addosso. Per la disperazione dell’Olimpico e di Felipe Anderson, che era libero per raccogliere l’eventuale assist. Un’occasione pazzesca che poteva provocare una reazione negativa da tutto il pubblico. Invece la risposta è stata il contrario, ovvero il coro unanime di incoraggiamento per Immobile, con i tifosi biancocelesti che hanno capito il momento del loro capitano e cercano così di tirarlo su facendogli sentire il loro affetto incondizionato.