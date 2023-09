Il derby pesa ancora: Pioli divide San Siro, ma Tonali unisce tutti

La reazione dei tifosi del Milan all’ingresso in campo del tecnico rossonero e del centrocampista del Newcastle

C’era tanta attesa per conoscere la reazione dei tifosi nei confronti di Stefano Pioli, per Milan-Newcastle, dopo il pesantissimo ko contro l‘Inter di sabato scorso.

Come accade prima dell’inizio di ogni partita, ormai da anni, San Siro anche oggi è stato chiamato a cantare Pioli is on fire. Troppo fresca, però, la bruciante sconfitta contro l’Inter: i sostenitori del Diavolo così si sono divisi, con la Curva Sud che ha intonato il famoso coro, ma non il resto dello stadio, che ha inizialmente accennato a qualche fischio, durati davvero pochi attimi.

Milan, Tonali torna protagonista: applausi da San Siro

Accoglienza completamente diversa, invece, quella per Sandro Tonali, che è stato applaudito dall’intero stadio, al suo ingresso in campo, per la prima volta da avversario.

Il centrocampista ha ricambiato e poi è partito il coro da parte della tifoseria organizzata: “Tonali uno di noi!”

Un’accoglienza che un po’ tutti si aspettavano, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri del centrocampista italiano, che ha confermato di essere un grandissimo tifoso del Milan. Poi Tonali ha spieto chiaramente le ragioni che lo hanno portato al trasferimento in Inghilterra. E la chiarezza nel mondo del calcio, si sa, paga sempre.