“Ci siamo adeguati”: Sarri allontana la crisi

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Lazio-Atletico Madrid commentando la gara della sua squadra al debutto in Champions

Un pari strappato al fotofinish ma più che meritato. Commenta così Maurizio Sarri l’1-1 della sua Lazio contro l’Atletico Madrid con la rete di Provedel all’ultimo secondo di gioco.

Il tecnico a ‘Mediaset’ ha affermato: “Anche prima del gol dello svantaggio avevamo in mano la partita. È un momento in cui non ci gira tutto bene, ma il non arrendersi alla sensazione di essere sfortunati ci ha ripagato. Un punto pesante moralmente. Tutti ci dicono che siamo una squadra in difficoltà ma contro Napoli, Juventus e Atletico Madrid abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quindi ci siamo adeguati anche a questo livello”.

ATTACCO – “Potevamo fare di più in relazione a quanto giocato. Ci dà fiducia la prestazione. Abbiamo giocato più che alla pari, forse se c’era una squadra che meritava di più eravamo noi”.

Lazio-Atletico Madrid, Sarri: “Per Pellegrini potrebbe non essere nulla di grave”

CONTINUITÀ – “Non è semplice. Abbiamo lottato un anno e mezzo contro questo tipo di problematica. Negli ultimi sei mesi sembravano sulla strada giusta. Speriamo quest’anno di continuare a crescere e di entrare in un periodo in cui la continuità ci caratterizzi. La risposta non la so dare, ma credo che siano pochi quelli che la possono dare”.

PELLEGRINI – “Sta facendo risonanza in questo momento. Dalle prime immagine c’è la speranza che non sia nulla di gravissimo”.