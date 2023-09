Che fine ha fatto Luca Gotti? Ecco cosa fa oggi

Mister Luca Gotti è allenatore da più di vent’anni e nel tempo ha scalato i vari campionati italiani fino ad arrivare alla A. Oggi cosa fa?

La galassia degli allenatori italiani comprende nomi noti e meno noti, ma tra questi ultimi c’è chi comunque in panchina è riuscito a fare un percorso di spessore e ricco di spunti degni di essere menzionati. E’ il caso di Luca Gotti, originario di Adria e classe 1967, ovvero un navigato mister capace di salire di grado ed allenare club sempre più importanti – fino ad arrivare alla A.

Lo abbiamo visto inizialmente su panchine minori, ovvero su quelle del Montebelluna, del Bassano Virtus e della Pievigina, poi in campionato cadetto ed a seguire nel massimo campionato – con Udinese e Spezia – ma cosa fa oggi? C’è infatti chi potrebbe aver perso le tracce su di lui, ovvero un coach con una carriera ultraventennale e di tutto rispetto.

Di seguito la sintetica scheda su Luca Gotti farà il punto, cogliendo anche l’occasione per indicare in sintesi gli snodi fondamentali della sua carriera nel mondo del calcio. I dettagli.

Luca Gotti, gli esordi in panchina e il primo decennio di carriera

Ex calciatore ma in squadre minori, dopo gli inizi negli anni ’90 come coach dei giovanissimi del Milan, Luca Gotti allenò il Montebelluna, in campionato Promozione. E già nei primi anni di carriera in panchina si fece notare in positivo, perché la sua fu una continua ascesa verso le leghe superiori. Nel 2000/2001 guidò infatti i dilettanti del Pievigina, mentre nel 2001 fu mister del Bassano Virtus in Serie D.

Tra il 2004 e il 2008 altre due esperienze significative: prima come allenatore della Primavera della Reggina e poi come mister degli Azzurrini categoria under 17.

Le esperienze con Treviso e Triestina

Salto di categoria nell’estate 2008, dato che il mister originario di Adria fu alla guida del Treviso, club all’epoca militante in serie cadetta. Ma qui l’esperienza durò meno di una stagione perché fu esonerato nel febbraio 2009, a causa degli scarsi risultati in campionato.

Luca Gotti fu poi richiamato alla guida del club, tuttavia non riuscì a salvare la squadra dalla retrocessione in terza serie. Il Treviso finì infatti ultimo in classifica nella stagione 2008/2009. D’altronde il ruolino di marcia fatto di 7 vittorie, 14 pareggi e 17 sconfitte non poteva lasciare margini per sperare di restare in nella seconda serie italiana.

Altro esonero fu quello alla Triestina, formazione della seria cadetta nella stagione 2009/2010. In questa piazza mister Gotti stette ancora meno tempo rispetto all’esperienza al Treviso: otto gare in totale con quattro ko di seguito spinsero infatti la dirigenza ad allontanarlo, per far spazio al sostituto Mario Somma.

I ruoli di vice e il nuovo incarico di mister dell’Udinese

Nella carriera di Luca Gotti seguirono poi incarichi di vice allenatore. Fu visto infatti insieme al tecnico Donadoni al Cagliari, club di cui di fatto era il n. 2 in panchina nella stagione calcistica 2010/2011. Da questa piazza dovette però andarsene perché, nell’estate 2011, subì – indirettamente – l’esonero di mister Donadoni da parte della società sarda. Conseguentemente ne fecero le spese anche i componenti dello staff, tra cui lo stesso Gotti.

A seguire il tecnico continuò ad essere il vice di Donadoni, prima al Parma e poi al Bologna, mentre nella stagione 2018/2019 ebbe l’incarico di collaboratore tecnico di mister Sarri al Chelsea.

Con il ritorno in Italia Luca Gotti fu ancora ‘vice’, questa volta di Tudor all’Udinese, ma qui – dopo l’esonero di quest’ultimo – invece di essere esonerato ‘a cascata’ anche lui, ebbe l’occasione per sedere sulla panchina come mister effettivo dei friulani. Fu in grado di far ottenere la salvezza alla squadra e dunque la permanenza in A nella stagione 2020/2021. Lo stesso anche nella stagione successiva, mentre nella stagione 2021/2022 qualcosa non funzionò e si ruppe nei meccanismi della squadra. Luca Gotti subì così un nuovo esonero nel dicembre 2021, a seguito di 6 sconfitte, 7 pareggi e 3 sole vittorie in campionato di Serie A.

Cosa fa oggi Luca Gotti?

Meno di un anno dopo l’esperienza finita male con l’Udinese, Luca Gotti ebbe una nuova occasione di allenare. Questa volta si trattava dello Spezia, anch’esso club all’epoca militante in A ed avente l’obiettivo primario di ottenere la salvezza.

Ebbene in questa piazza l’allenatore di Adria proseguì la sua esperienza solo fino al febbraio 2023, mese in cui fu nuovamente esonerato a seguito di risultati ritenuti non soddisfacenti dalla dirigenza ligure. Nelle 22 partite alla guida del club, Luca Gotti ottenne un magro bottino, fatto di 4 vittorie, 7 pareggi e ben 11 sconfitte.

Come indica il sito web Transfermarkt, oggi Gotti fa parte dell’elenco degli allenatori svincolati e, pertanto, non è al momento sotto contratto con alcun club o squadra di calcio, ma libero di cercare opportunità di lavoro con altre squadre.