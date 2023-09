“Alla Lazio manca Milinkovic”, le parole dell’ex Venturin

Le parole dell’ex calciatore di Lazio e Atletico Madrid sul nuovo centrocampo dei biancocelesti

Senza Milinkovic è un’altra storia. Lo sa bene Maurizio Sarri, che ha salutato con fatica in estate il suo ‘sergente’, trovando tuttavia conforto nelle buone risposte della società sul calciomercato.

Come sottolineato a Notizie.com, che ha intervistato il doppio ex della sfida di Champions League di stasera Giorgio Venturin, la sconfitta di Torino ha portato a delle riflessioni in casa Lazio. I biancocelesti, che dopo la partenza del serbo hanno prelevato Kamada e Rovella, chiudendo poi il calciomercato con il colpo Guendouzi, hanno ridisegnato il proprio centrocampo. Ha commentato così l’ex calciatore: “Sono convinto che sulla linea mediana Sarri debba ancora trovare le misure giuste. La sensazione, dopo aver visto bene la sfida di Torino, è che manchi uno come Milinkovic. Nei momenti di difficoltà lui, con la sua stazza, era uno che aiutava la squadra.” Già stasera, nell’importante debutto in Champions League, vedremo se l’allenatore toscano sperimenterà qualcosa di nuovo o continuerà a riproporre la stessa mediana.

Lazio-Atletico Madrid, il debutto in Champions League

Stasera la formazione di Maurizio Sarri, dopo tre stagioni di assenza, farà il suo ritorno nella massima competizione europea, in una sfida affascinante contro l’ex dello scudetto Diego Simeone.

Dopo la sconfitta maturata nell’ultima turno contro la Juve, la Lazio ha subito l’occasione di riscattarsi. L’importante palcoscenico costringerà il tecnico toscano a valutare con estrema attenzione le sue scelte a centrocampo, impostando la gara nel modo corretto. Accanto a Luis Alberto, che sembra l’unico intoccabile al momento, cercano spazio Rovella e Guendouzi, inizialmente in panchina a favore di Cataldi e Kamada nella sfida di sabato. Vedremo se nella stimolante sfida dell’Olimpico Sarri se ne inventerà una delle sue per battere l’Atletico.