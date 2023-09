Stadio Turina del Feralpisalò: storia, posti, prezzi delle partite e come arrivare all’impianto ‘sostitutivo’ del Piacenza

Lo stadio Turina del Feralpisalò ha una storia particolare ed oggi non è idoneo per le partite del club in B. Ecco cosa sapere a riguardo.

Il Feralpisalò è un club dal nome caratteristico e che ha ottenuto la promozione in Serie B per la prima volta nella sua storia nella stagione 2022/2023. La società calcistica odierna ha avuto una genesi in qualche modo originale, perché se da un lato rappresenta oggi le città di Salò e Lonato del Garda, dall’altro è nata dopo la fusione dei due club preesistenti – denominati A.C. Salò Valsabbia e Associazione Calcio Feralpi Lonato di Lonato del Garda.

La fondazione del Feralpisalò è relativamente recente, risalendo al 2009, e lo stadio di riferimento, per coloro che amano i colori di questo club come anche per i tifosi che vengono da fuori a vedere il match della propria squadra impegnata in trasferta, è il Lino Turina. O almeno dovrebbe esserlo, dato che con la promozione in B, l’impianto locale non ha al momento gli standard per essere sede di gare del campionato cadetto. Per la stagione 2023/2024 lo stadio di riferimento sarà quello del Piacenza.

Ecco perché proprio sull’impianto del Feralpisalò la guida che segue, si focalizzerà – evidenziandone l’anno di inaugurazione, i lavori di ammodernamento successivi, come pure i costi dei biglietti dei singoli incontri del club. Ma al contempo si chiarirà anche come fare ad arrivare allo stadio ‘temporaneo’ del Piacenza, dove posteggiare la propria automobile e dove pernottare nella località. I dettagli.

Anno di inaugurazione stadio Lino Turina e capienza e ammodernamento

Peculiarità dello stadio Lino Turina è che si tratta di uno stadio polisportivo, che ha sede nella città italiana di Salò (Brescia), in Lombardia. L’impianto è stato edificato ai tempi del grande boom economico italiano nei primi anni ’60, ed infatti la sua inaugurazione risale al 1963.

Il perché del particolare nome è presto spiegato: l’impianto è stato intitolato in memoria di Lino Turina, infermiere di Salò che sollecitò la diffusione dello sport del pallone nel territorio locale.

L’impianto sportivo, molto piccolo nelle dimensioni rispetto agli standard tipici del campionato cadetto, è ubicato nei pressi della zona commerciale di Salò. Come indica il sito web ufficiale della Feralpisalò, gli spalti sono formati da un totale di circa 2.364 posti, suddivisi in questo modo:

738 in Tribuna Centrale;

356 in Tribuna Laterale scoperta;

525 nel Settore Ospiti;

745 nei Parterre.

La struttura è dotata anche di una Tribuna stampa formata da 30 postazioni. Nella gradinata inferiore si è collocata fino alla stagione 2022/2023 la tifoseria del Feralpisalò, in occasione delle gare casalinghe. Da alcuni anni nell’impianto c’è anche una piccola area hospitality. Peculiarità della struttura è anche la presenza della pista di atletica, pur in un impianto dalle ridotte dimensioni.

Gli interventi di ammodernamento del Lino Turina

Il problema principale di una società piccola ma vincente come la Feralpisalò è rappresentato dagli scarsi volumi dell’impianto Lino Turina. Adatto alle partite delle serie più basse del calcio italiano, già nel 2012, a causa del mancato adeguamento agli standard previsti per la partecipazione al campionato di Prima Divisione, la Feralpisalò fu obbligata a spostarsi allo stadio del Brescia, salvo poi far ritorno al proprio stadio in virtù di una deroga assegnata al club nato da una fusione nel 2009.

Nel 2012 all’impianto furono installate telecamere per videosorveglianza, come previsto dalle regole in materia, ma va rimarcato che, a seguito della riforma dei campionati, la Serie C oggi dispone un minimo di posti allo stadio pari a 1.500. Questo di fatto salvò il Lino Turina da una nuova esclusione, ma non da quella nella stagione 2023/2024 di Serie B, alla quale il Feralpisalò ha guadagnato il diritto di partecipare.

Come indica anche il sito web ufficiale del club, nell’estate del 2013 sono state compiute opere di ristrutturazione interne all’impianto. In particolare segreteria, sala stampa e spogliatoi sono state le parti che hanno beneficiato del citato lavoro. Dal 2017, la struttura è coperta da connessione in fibra ottica.

Tuttavia con la promozione in B il problema dell’inadeguatezza strutturale è rimasto ed anzi è riemerso con forza. Le regole attuali per la serie cadetta prevedono infatti una capienza minima per gli stadi pari a 5.500 posti (salvo deroghe ma a partire dai tremila posti).

L’impianto ha bisogno di una ‘ristrutturazione’ sia interna (con nuova nuova sala stampa, nuovi wc, ampliamento degli spazi, potenziamento dell’illuminazione) che esterna (tornelli, videosorveglianza per il pubblico in arrivo, piazzale ad hoc e non solo). Prevista anche la sala Var.

Ecco perché il club, in attesa di una ristrutturazione massiccia al Lino Turina, si è spostato allo stadio del Piacenza per giocare le gare casalinghe della stagione di B 2023/2024.

Stadio Lino Turina della Feralpisalò: dove comprare i biglietti?

I biglietti singoli per assistere alle gare in programma allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket. In particolare i punti vendita sono rintracciabili attraverso la funzione di ricerca punto vendita sul sito web ufficiale di Vivaticket.

Ovviamente i tagliandi possono essere acquistati anche online attraverso il sito citato. Nel giorno gara non sarà possibile comprare il tagliando presso i botteghini dello stadio Garilli di Piacenza. Prevista solitamente la prevendita.

Chi comprerà il biglietto dovrà presentarsi all’ingresso dello stadio di Piacenza con la stampa del titolo cartaceo e un documento d’identità in validità d’uso. Rimarchiamo che si tratta dello stadio di Piacenza e non il Lino Turina, perché quest’ultimo impianto è in attesa dei lavori di ristrutturazione e messa a norma per la B.

Quanto costano i biglietti?

A seguire i costi dei biglietti singoli, così come resi noti nel sito web Vivaticket. Per ciascuna area dello stadio è indicato il prezzo del ticket, dei diritti di prevendita e delle commissioni:

Distinti – Intero € 20,00, € 1,50, € 1,08;

Rettilineo Centrale – Intero € 20,00, € 1,50, € 1,08;

Curva Sud Ospiti – Intero € 15,00, € 1,50, € 0,83;

Tribuna Centrale – Intero € 40,00, € 1,50, € 2,08;

Tribuna Laterale – Intero € 25,00, € 1,50, € 1,33;

Tribuna Semicentrale – Intero € 30,00, € 1,50, € 1,58;

Distinti – Ridotto Donne Euro 15,00, € 1,50, € 0,83;

Rettilineo Centrale – Ridotto Donne € 10,00, € 1,50, € 0,58;

Curva Sud Ospiti – Ridotto Donne € 10,00, € 1,50, € 0,58;

Tribuna Centrale – Ridotto Donne € 35,00, € 1,50, € 1,83;

Tribuna Laterale – Ridotto Donne € 20,00, € 1,50, € 1,08;

Tribuna Semicentrale – Ridotto Donne € 25,00, € 1,50, € 1,33;

Distinti – Ridotto Over 65 € 15,00, € 1,50, € 0,83;

Rettilineo Centrale – Ridotto Over 65 € 10,00, € 1,50, € 0,58;

Curva Sud Ospiti – Ridotto Over 65 € 10,00, € 1,50, € 0,58;

Tribuna Centrale – Ridotto Over 65 € 35,00, € 1,50, € 1,83;

Tribuna Laterale – Ridotto Over 65 € 20,00, € 1,50, € 1,08;

Tribuna Semicentrale – Ridotto Over 65 € 25,00, € 1,50, € 1,33;

Distinti – Ridotto Under 16 € 15,00, € 1,50, € 0,83;

Rettilineo Centrale – Ridotto Under 16 € 5,00, € 1,50, € 0,33;

Curva Sud Ospiti – Ridotto Under 16 € 5,00, € 1,50, € 0,33;

Tribuna Centrale – Ridotto Under 16 € 25,00, € 1,50, € 1,33;

Tribuna Laterale – Ridotto Under 16 € 15,00, € 1,50, € 0,83;

Tribuna Semicentrale – Ridotto Under 16 € 20,00, € 1,50, € 1,08.

Come arrivare allo stadio?

Lo stadio Lino Turina è collocato nel cuore della città di Salò, in Piazza Enzo Ferrari 3. Conseguentemente è facile da raggiungere sia arrivando in automobile, che in treno. Le linee di trasporto pubblico non mancano, ma dato che per il momento l’impianto è inagibile, e lo sarà fino a quando non sarà reso conforme ai parametri per giocare in Serie B, di riferimento per le gare interne del Feralpisalò sarà lo stadio del Piacenza.

In attesa di saperne di più sulle tempistiche della ristrutturazione dello stadio della Feralpisalò, di seguito per i tifosi del club verdeblù, come anche per coloro che arrivano a vedere le gare in trasferta della loro squadra del cuore, le informazioni per giungere allo stadio del Piacenza, il Leonardo Garilli.

Come spiega il sito web del Piacenza, ci sono più modi per raggiungerlo. In automobile, l’interessato dall’autostrada A21 dovrà prendere l’uscita “Piacenza Est” oppure dall’autostrada A1 l’uscita “Piacenza Sud”, e di seguito continuare sulla tangenziale seguendo le indicazioni del parcheggio dell’impianto. Il viaggio è tutto sommato breve perché da autostrada a tangenziale e infine stadio, il tempo di percorrenza è sui dieci minuti.

Per chi arriva da più lontano e decide di prendere l’aereo, l’aeroporto di riferimento è quello di Milano, da dove poi bisognerà spostarsi in direzione Piacenza. Coloro che arrivano in treno, invece, debbono invece sapere che tra la stazione di Piacenza e lo stadio ci sono non più di quindici minuti di viaggio in autobus.

Dove parcheggiare

Parcheggio di riferimento è anzitutto quello di Via Gorra a Piacenza, che infatti è anche denominato ‘Parcheggio Stadio Garilli‘. Tuttavia la società calcistica locale, nel suo sito web, fornisce anche indicazioni per il Settore Ospiti: c’è un parcheggio apposito per questi ultimi che si può raggiungere prendendo l’uscita autostradale Piacenza Sud, imboccando la tangenziale di Piacenza e proseguendo fino all’uscita ‘Parcheggio ospite – Cinema Multisale UciCinemas – Centro Commerciale Galassia.

Là le forze dell’ordine in servizio indirizzeranno i tifosi ospiti nei parcheggi riservati e verso l’apposita via che conduce al prefiltraggio per l’ingresso allo stadio.

In ogni caso si consiglia di leggere con attenzione le eventuali news pubblicate sul sito web ufficiale del Feralpisalò, in merito ad aggiornamenti circa i percorsi per arrivare all’impianto e i parcheggi nelle vicinanze.

Dove dormire

In attesa che lo stadio del Feralpisalò sia ristrutturato e messo a norma per lo svolgimento delle partite di Serie B, a seguire una sintetica lista di alcune delle maggiori alternative a Piacenza, in fatto di hotel e B&B. Dette attività saranno infatti di interesse per chi intende pernottare e restare nel piacentino magari un weekend, facendo un giro turistico e/o muovendosi nei dintorni.

Le soluzioni a livello di alberghi e B&B per il pernottamento non mancano. Tra esse menzioniamo quelle più vicine al Garilli, ovvero l’Hotel Stadio, il Best Western Park Hotel, l’Hotel Ovest e Villetta Belvedere. Tra i bed and breakfast da citare il Piccolo Piacenza, Domus San Martino, Palazzo Malaspina e i Tigli Guest House.

Si raccomanda comunque di controllare le ultime recensioni pubblicate sul web da parte di chi è già stato in una di queste attività, in modo da sciogliere eventuali dubbi o incertezze sulla scelta finale di pernottamento. Infine ricordiamo che è sempre preferibile consultare il sito web dell’hotel o B&B o contattare direttamente l’attività per avere informazioni aggiornate sulle tariffe.