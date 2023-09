Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 18 settembre 2023

L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Furia Rossa”. Sainz show: la Ferrari vince dopo 434 giorni. Senti che Inter-Juve: riparte ai vertici uno storico duello. I 7 gol di Roma: Dybala super e Lukaku. Milan: non è solo colpa di Pioli.

“Estasi Mou“, il Corriere dello Sport esalta la roboante vittoria della Roma sull’Empoli. Dybala e Lukaku: musica da artisti. FestaRossa: a Singapore la Ferrari vince un Gran Premio dopp 14 mesi. Napoli, sono tempi Rudi: le difficoltà di Garcia e i problemi da risolvere.

Così apre il quotidiano Tuttosport: “Finalmente!“. Capolavoro Sainz a Singapore. Prandelli e Serena spiegano perché la Juve può volare: “Vlahovic e Chiesa il top. Sono loro gli anti-Inter”. Joya Lukaku e tanta Roma. Juric: “Non sto al Toro per galleggiare”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il quotidiano spagnolo AS dà ampio spazio al trionfo della Ferrari a Singapore: “Super Sainz”, seconda vittoria in Formula 1 per il pilota della ‘Rossa’. “Maestro Sainz”, anche il Mundo Deportivo esalta il successo dell’iberico alla guida del Cavallino Rampante. Spazio anche al Barcellona: “”Vendaval atacante”, dopo il 5-0 in campionato al Betis.