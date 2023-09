“Non ha deciso Allegri”: la rivelazione su Bonucci che cambia tutto

Rivelazioni a sorpresa e ulteriori retroscena sull’addio di Bonucci alla Juventus: la decisione finale non sarebbe stata di Allegri

Una separazione burrascosa, quella tra Leonardo Bonucci e la Juventus, dopo dodici stagioni insieme, che ha fatto discutere e che continuerà a farlo, per gli ulteriori strascichi che ci saranno da qui in avanti per le modalità con le quali l’addio si è consumato e per la coda velenosa con il difensore che citerà in giudizio per danni il club.

Il rapporto si concluderà definitivamente dunque in tribunale, con la richiesta da parte del giocatore di vedere riconosciuto quello che era un suo diritto, quello di allenarsi con la squadra, che la Juventus non gli ha permesso dopo averlo messo fuori dal progetto. Bonucci ha inoltre polemizzato a distanza con Allegri, contestando le sue affermazioni sulla vicenda e stigmatizzando il comportamento del tecnico dal quale si sarebbe sentito ‘umiliato’, e ha pesato anche il post critico sui social della moglie Martina Maccari. Ma sul tutto arriva una ricostruzione differente.

Juventus, Bargiggia e il retroscena sull’addio di Bonucci: ecco chi ha scelto

La compie il giornalista Paolo Bargiggia, che ai microfoni di ‘Tv Play’ sostiene che la decisione definitiva di allontanare Bonucci non sarebbe arrivata da Allegri ma da qualcun altro all’interno del club.

Questo qualcuno risponderebbe al nome di Cristiano Giuntoli. Spiega infatti Bargiggia: “La vera decisione è stata del direttore sportivo, che si è recato a casa di Bonucci con Manna il 13 luglio. Aveva capito che Allegri non gradiva più lavorare con il giocatore. Anche Bonucci, che ha attaccato di più il tecnico, probabilmente ha capito che il colpo finale è arrivato da Giuntoli. Che io credo abbia fatto bene, anche basta tirarsi dietro un certo tipo di giocatori. Io sto con la Juventus e secondo me Bonucci e la moglie si sono coperti di ridicolo”.