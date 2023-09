Nerazzurro nel mirino, assalto da Madrid: sul piatto 45 milioni

Real Madrid all’assalto del talento nerazzurro: il club spagnolo pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro

Ormai diventato un perno dell’Atalanta, Giorgio Scalvini è entrato anche in pianta stabile a far parte della Nazionale. Luciano Spalletti lo ha fortemente voluto a sua disposizione per i suoi primi impegni da ct, impiegandolo in entrambe le gare contro Macedonia del Nord ed Ucraina, nella prima a gara in corso, nella seconda da titolare.

I suoi progressi nel corso soprattutto della scorsa stagione, sono stati seguiti con grande attenzione dai top club europei, non solo italiani. In estate Milan, Inter e soprattutto Napoli hanno pensato al classe 2003, ma l’Atalanta non ha voluto cederlo e il prezzo fatto dagli orobici è superiore ai 45 milioni di euro. Una richiesta certamente alta, ma che non sembra spaventare un club in particolare. Sulle tracce di Scalvini, come detto, ci sono anche club stranieri e tra loro pure il Real Madrid.

Atalanta, il Real Madrid punta Scalvini: possibile affondo in estate

Come infatti riferisce ‘Fichajes.net’, il club iberico, sempre estremamente vigile su quelli che sono i migliori giovani talenti del calcio mondiale, sta seriamente pensando ad aggiungere alla propria rosa il difensore atalantino.

E il prezzo fatto dalla ‘Dea’ non sembra scoraggiare i ‘Blancos’, che paiono disposti a pagare quella cifra. Scalvini, sotto contratto con i bergamaschi sino al 2027, piace tanto in casa spagnola e viene visto come l’elemento giusto per ringiovanire la propria rosa e soprattutto la propria difesa. Il Real è a caccia di rinforzi in difesa, sia per le condizioni di Militao, al momento alle prese con un grande infortunio, sia perché è il reparto in cui servono maggiormente nuovi e giovani innesti. Dalla Spagna sottolineano come la prossima estate un assalto del club iberico sarebbe davvero probabile. Una notizia che può spaventare le squadre italiane interessate al giovane difensore, che dovranno, nel caso, essere brave ad anticipare la concorrenza spagnola e convincere l’Atalanta a cedere il proprio gioiello.