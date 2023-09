Ko e gesto di stizza: Ronaldo la spara grossa

Cristiano Ronaldo non smette di collezionare gol e record anche in Arabia Saudita. Nell’ultima gara con il suo Al-Nassr è arrivato anche un episodio curioso su calcio di punizione

Ad inizio 2023 Cristiano Ronaldo ha deciso di dare l’ennesima sterzata imprevista alla sua carriera stellare andando in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Nassr. Un cambio di rotta epocale per chi come CR7 ha sempre associato il suo nome al grande calcio europeo e soprattutto alla Champions League.

Il fenomeno lusitano ha fatto da apripista verso la Saudi League, cambiando di fatto anche una fetta di calciomercato. In Arabia questa estate è arrivato anche il primo trofeo con la Champions araba vinta in finale con una sua doppietta contro l’Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Da qualche settimana è invece ricominciato il campionato, dove dopo due passi falsi molto bruschi, l’Al-Nassr ha ricominciato a macinare vittorie all’inseguimento di chi precede in classifica. Va in gol con estrema regolarità CR7 che ha messo già a referto 7 reti e 4 assist, confermando la sua straordinari vena realizzativa.

Nell’ultima gara vinta col punteggio di 3-1 in trasferta, Ronaldo ha però anche confermato la tendenza negativa su calcio di punizione fallendo una ghiotta occasione che ha avuto anche spiacevoli conseguenze per un cameraman.

Cristiano Ronaldo ‘distruttivo’ su punizione: un cameraman finisce ko

Nel corso della trasferta sul campo dell’Al-Raed, Cristiano Ronaldo si è fatto carico di un calcio di punizione dal limite dell’area. Il portoghese ha intrapreso la sua classica rincorsa caricando il tiro particolarmente forte, ma senza trovare particolarmente fortuna.

Palla sul fondo con tanto di ripresa dedicata da parte dei tifosi alle spalle della porta. Dal video che circola sul web è possibile vedere la potentissima traiettoria del calcio di punizione stamparsi con violenza sul capo di un cameraman posizionato dietro la stessa porta per le riprese.

Un impatto violento con la fronte che ha quasi sbalzato via il malcapitato che è rimasto stordito per qualche secondo prima di riprendere immediatamente posto dopo un piccolo gesto di stizza per l’accaduto.