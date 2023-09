Grana Udinese, rischia un lungo stop: Sottil corre ai ripari

Grana imprevista per Sottil all’Udinese: un titolarissimo è stato costretto ad uscire dal campo contro il Cagliari a causa di un infortunio.

L’Udinese non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi; i friulani, dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus (per tre a zero), hanno ottenuto tre pareggi consecutivi contro Salernitana, Frosinone e Cagliari. Quattro gol subiti e uno solo realizzato da una squadra che, con l’addio di Beto, ha perso molto dal punto di vista offensivo; ecco perché il ritorno di Pereyra può rappresentare una svolta importante per Sottil.

Una sconfitta e, come detto, tre pareggi consecutivi; l’ultimo, in ordine di tempo, in casa del Cagliari; punto che, fondamentalmente, non accontenta nessuno dei due considerando la necessità da parte di entrambe di conquistare il successo. La partita, giocatasi alle 12 e 30 di domenica, è stata abbastanza equilibrata con l’Udinese ad avere una grandissima occasione nella ripresa con Lucca; l’attaccante, però, è stato fermato dall’ottimo intervento del portiere del Cagliari.

Non si sbloccano, dunque, i ragazzi di Sottil ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale; la prossima partita, contro la Fiorentina, non è per nulla semplice. Un match dove il tecnico friulano rischia di non poter contare su un titolare.

Kabasele infortunato: come sta? Le sue condizioni

Nel corso del primo tempo tra Cagliari ed Udinese, Sottil è stato costretto ad un cambio forzato; Kabasele, sempre titolare fino a questo momento, ha dovuto abbandonare il campo (al suo posto è entrato Ebosse) per un problema muscolare.

Un problema non da poco per Sottil considerando l’importanza di un giocatore che, fino ad ora, è stato un punto fermo della difesa friulana. La speranza è che non sia nulla di grave; l’inizio di stagione dell’Udinese non è stato dei migliori con i friulani ad aver bisogno di certezze per uscire dal momento negativo e Kabasele è una di questa.