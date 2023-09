Garcia già sotto esame: “De Laurentiis è impietoso”

Rudi Garcia già sul banco degli imputati per l’inizio di campionato sotto le attese del Napoli campione d’Italia. Serve subito una reazione contro Braga e Bologna

Rudi Garcia sul banco degli imputati dopo l’inizio deludente in campionato del Napoli. La squadra campione d’Italia è già distante cinque lunghezze dalla vetta della classifica, occupata dall’Inter.

Dopo il tonfo casalingo del ‘Maradona’ contro la Lazio, i partenopei si sono salvati grazie alla rimonta nel finale firmata da Raspadori e Politano nella tana del Genoa, con la compagine allenata da Gilardino avanti di due reti nell’anticipo del ‘Ferraris’. Garcia fatica per il momento a dare la sua impronta alla formazione scudettata, lontana parente del Napoli ammirato la scorsa stagione con Spalletti in panchina. I singoli, inoltre, non sembrano girare al meglio come dimostrano le ultime prestazioni di un totem come Kvaratskhelia, che non ha ha nascosto la sua rabbia a Genova per l”uscita dal campo nel finale di partita per lasciare spazio a Zerbin.

Napoli, Garcia subito nel mirino: serve subito il riscatto con Braga e Bologna

Garcia deve rimettersi in carreggiata per evitare brutte sorprese, come sottolinea anche Aldo Serena: “Secondo me non ha molto tempo perché De Laurentiis è sempre stato impietoso nelle sue scelte“, dice l’ex attaccante intervenendo a ‘Radio Uno’.

Un’avventura che sicuramente non è iniziata per il verso giusto, con l’ex allenatore della Roma che deve prendere ancora le redini dello spogliatoio secondo Fernando Orsi: “Al di là degli errori di Garcia che ci sono sicuramente, al Napoli sta partendo un gioco al massacro – spiega l’ex portiere a ‘Radio Radio’ – L’allenatore alla piazza non è piaciuto dal principio, io credo anche che per quanto si è visto a Genova, iniziando dalla reazione di Kvara alla sostituzione, i giocatori non lo rispettino. E’ una situazione non drammatica dopo quattro giornate e sette punti, ma sicuramente molto complicata“. De Laurentiis e la dirigenza si aspettano un’immediata reazione di Garcia e della squadra – scrive ‘Repubblica’ – con la panchina del francese già sotto esame nelle prossime sfide contro Braga in Champions League e Bologna in campionato.