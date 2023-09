DIRETTA Serie A, Verona-Bologna 0-0: Match iniziato LIVE

Il programma della quarta giornata si chiude con Verona-Bologna, partita che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Protagoniste di un ottimo avvio di stagione, Verona e Bologna si sfidano questa sera nell’ultimo monday night del quarto turno di campionato. Reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, la squadra scaligera va a caccia di un immediato riscatto per centrare il suo terzo successo stagionale, ma dovranno vedersela contro una squadra in salute, come testimoniano il pari in casa della Juve e la vittoria contro il Cagliari.

Durante la sosta, in casa rossoblu si è parlato a lungo del possibile rinnovo di Thiago Motta, che ha dato un’apertura importante alla dirigenza felsinea. Nessuna distrazione extra campo, invece, per Marco Baroni, che proverà a migliorare uno score decisamente negativo nelle sfide contro gli emiliani che recita una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Verona-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma lunedì 18 settembre alle 20.45, Verona-Bologna sarà trasmessa su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni della gara del Bentegodi:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli, Torino, Frosinone e Fiorentina 7; Atalanta e Verona* 6; Genoa, Monza, Roma, Bologna* 4; Lazio, Udinese e Sassuolo 3; Salernitana e Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in meno