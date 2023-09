Conte al Milan al posto di Pioli, l’annuncio fa felice i rossoneri

La sconfitta persa nel derby alimenta le voci sul futuro di Pioli e c’è l’ombra di Conte: l’annuncio fa felice i rossoneri

Il derby ha aperto una crisi che il Milan proprio non si aspettava. Troppo pesante il 5-1 contro l’Inter nel derby per passare inosservato ed ecco allora che sul banco degli imputati c’è finito Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero è stato criticato da molti tifosi, gli stessi che in larga parte hanno invocato Antonio Conte sulla panchina rossonera. Ne ha parlato, intervenuto sul canale Twitch di Tv Play, anche Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia e tifoso milanista.

In primo piano l’addio di Maldini: “Senza di lui è una squadra orfana: Maldini per quelli come me è il Milan. Sono arrivate persone che credono di saperne di più di lui e gli hanno dato il benservito”. Una scelta che secondo Intrieri non sarà indolore: “Avrà un peso sulla stagione. Alcuni calciatori hanno subito molto questa cosa, come Theo che non sta giocando ai livelli dello scorso anno”.

Si passa quindi a parlare di Conte: “Mi piacerebbe vederlo al posto di Pioli. Credo che sia nei pensieri di molti milanisti e ne farebbe felici molti. Ha dimostrato di saper ottenere il meglio”.

Calciomercato Milan, Conte per il dopo Pioli: “Sabato umiliati”

Conte a parte, Intrieri torna a parlare di quel che è stato il derby e di Stefano Pioli che aveva iniziato bene la stagione.

Nel suo intervento spiega: “Credo sia successo qualcosa già dalla partita con la Roma della scorsa stagione. Ci sono due Pioli: uno prima e uno dopo quella partita. Sabato – continua Intrieri – è stato un macello. Siamo stati presi a pallonate, ci hanno umiliato: non abbiamo capito niente”.

Per Pioli però c’è ancora tempo per riprendere la giusta strada, partendo dalla sfida Champions contro l’ex Tonali.