Rui Patricio, statistiche e voti Fantacalcio del portiere della Roma

Il campionato della Roma non è iniziato nel migliore dei modi e tra i protagonisti, in negativo, troviamo sicuramente Rui Patricio

Un punto in tre partite e un campionato che, al momento, vede la Roma in fondo alla classifica; non è sicuramente l’inizio sperato dai giallorossi specialmente dopo un mercato tutto sommato buono considerando le difficoltà legate alla mancata partecipazione alla Champions e soprattutto per via dell’accordo con la UEFA.

Tra i protagonisti in negativo, di questo avvio giallorosso, troviamo sicuramente Rui Patricio; l’estremo difensore si è reso protagonista di diversi errore come, ad esempio, il gol del momentaneo uno a zero del Verona dove si è fatto trovare impreparato su una conclusione non irresistibile.

Il classe 1988 sembra aver perso brillantezza negli interventi ma bisogna anche sottolineare che siamo solamente all’inizio della stagione e, ad ora, un giudizio definitivo non può essere dato.

Come ha giocato Rui Patricio nell’ultima partita: Roma Milan

La Roma, prima della sosta per le nazionali, ha giocato contro il Milan; una brutta prestazione da parte dei giallorossi usciti sconfitti per due a uno anche se il dominio dei rossoneri, soprattutto sul piano del gioco, è stato molto più netto.

Rui Patricio ha sì fatto una bella parata su Pulisic ma è stato anche il protagonista, in negativo, in occasione del rigore per i rossoneri; la sua uscita, con la gamba eccessivamente alta, è stata punita dal var che ha richiamato l’arbitro ‘per l’assegnazione del penalty a favore dei rossoneri.

Impossibile, invece, dare colpe al portiere giallorosso sul due a zero di Leao; il portoghese, marcato non benissimo da Celik, realizza un gol magnifico per il raddoppio del Milan. Indipendentemente dal due a zero, la prestazione dell’estremo difensore portoghese non può essere considerata positiva.

Fantacalcio: i voti di Rui Patricio

Insieme al campionato è iniziato anche il fantacalcio e Rui Patricio è uno di quei giocatori che possono andare a rappresentare una risorsa importante per la propria squadra. L’inizio, come detto, non è stato dei migliori e anche i voti presi lo testimonia. Contro la Salernitana, alla prima di campionato, è arrivato un sei diventato quattro per via dei due gol incassati.

Ancora peggio contro il Verona dove il cinque si è trasformato in un tre; in questa decisione influisce, per forza di cose, l’errore in occasione del gol dell’uno a zero di Duda. Infine la partita in casa con il Milan dove il sei è diventato quattro a causa dei due gol subiti.

Rui Patricio come ha commentato su Instagram

L’inizio di campionato della Roma, come detto, non è stato poi così positivo; lo stesso si può dire anche per Rui Patricio. L’estremo difensore dei giallorossi, dopo la sconfitta contro il Milan, ha preferito non commentare il risultato sul proprio profilo Instagram.

Un periodo difficile per la squadra giallorossa dal quale si può uscire solamente con il lavoro e, ovviamente, iniziando a vincere le partite.

Rui Patricio nella probabile formazione di Roma Empoli

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma ospiterà l’Empoli all’Olimpico in una partita da vincere assolutamente per iniziare a muovere la classifica. Il club toscano è reduce da tre sconfitte e non ha ancora segnato un gol; ecco perché, a livello fantacalcistico, Rui Patricio potrebbe registrare il primo bonus della stagione. Una partita senza subire gol servirebbe sia ai giallorossi sia all’estremo difensore portoghese.

Ecco la probabile formazione della Roma per la sfida contro l’Empoli: Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Zalewski, Bove, Cristante, Paredes, Kristensen; Lukaku, Dybala

Rui Patricio nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il portiere giallorosso non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con sei gol subiti in tre partite e qualche errore di troppo; andiamo a vedere le statistiche aggiornate

Gol subiti: sei Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta Media: 3.6

Rui Patricio in scadenza di contratto con la Roma: verrà rinnovato?

La stagione dell’estremo difensore giallorosso non è iniziata nel migliore dei modi; la Roma, però, ha bisogno dei migliore Rui Patricio per raggiungere gli obiettivi prefissati come il quarto posto in campionato (per tornare in Champions) e lottare, fino alla fine, per coppa Italia ed Europa League.

Il contratto del portiere giallorosso scade il prossimo trenta giugno; nel calcio può succedere di tutto ma la sensazione è che questa possa essere l’ultima stagione di Rui Patricio con la maglia della Roma.

Nella prossima sessione estiva di mercato, la società giallorossa è molto probabile che vada a cercare un portiere per regalare un nuovo numero uno al club capitolino. Ora, però, bisogna pensare al presente e Rui Patricio è il portiere titolare dei giallorossi.