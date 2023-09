Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 17 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 17 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

È stato un grande sabato di calcio, con Inter e Juventus uscite rinfrancate dalle sfide con Milan e Lazio: brutto stop del Napoli, invece, che sembra essersi smarrito. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria nerazzurra nel derby: “INTER DIVINA”. Presenti anche altre analisi sulla squadra di Inzaghi: “La manita un segnale da scudetto” e “Lautaro e Calha i leader”. Spazio anche alla convincente vittoria dei bianconeri: “È la signora di Vlahovic“. Il momento del Napoli, invece, si fa sempre più preoccupante: “Garcia, che succede?”.

Il Corriere dello Sport mette in copertina il duo offensivo bianconero, composto da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: “LA JUVE IN COPPIA”. Il taglio alto, invece, è dedicato ai nerazzurri: “Inter power”. Gli altri titoli di giornata: “Special Two, c’è Lukaku con Dybala”; “Raspadori e Politano salvano il Napoli”; “L’Italvolley ci resta d’argento”.

Tuttosport apre con la vittoria della Juventus e dedica la prima pagina al ritrovato Vlahovic: “BIG DUSAN”. Il taglio alto è tutto per il derby: “Inter da paura, incubo Milan”. Gli altri titoli di giornata: “Grazie lo stesso”; “Ora capisco perché Buongiorno è rimasto”; “Sainz, magico bis: pole!”; “Dusan vero, polemiche finte”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 17 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, Mundo Deportivo dedica la prima pagina alla vittoria del Barcellona e all’impatto del nuovo acquisto: “JOAO FENIX”. I blaugrana battono un colpo vincendo 5-0 in campionato. In Portogallo, Record apre con la vittoria del Benfica e il quinto gol stagionale di Angel Di Maria: “DIRET A VITORIA”.