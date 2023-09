Promesso sposo del Psg: il sogno della Juventus è già svanito

I fari dell’area mercato della Juventus sono accesi soprattutto in mediana. Diversi i profili monitorati con attenzione dai bianconeri: gli ultimi intrecci con il Psg

Nell’importante successo con il quale la Juventus si è imposto a discapito della Lazio ha impressionato soprattutto l’approccio alla gara dei bianconeri. Merito di un atteggiamento molto più aggressivo, infatti, gli uomini di Allegri sono stati i grado di indirizzare la sfida grazie all’uno-due tremendo di Chiesa e Vlahovic.

Oltre alla prestazione importante fornita dai due ex attaccanti della Fiorentina, però, impossibile da trascurare i progressi evidenziati da un centrocampo capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Locatelli ha infatti confermato gli ottimi segnali lanciati in Nazionale mentre Rabiot si è espresso su ritmi molto alti sulla falsariga di quelle offerte la scorsa stagione. Anche la prova di Miretti e poi l’ingresso in campo di Fagioli vanno ascritti nelle cose positive di un pomeriggio a forti tinte bianconere. Tuttavia il lavoro per l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ per puntellare il centrocampo non è ancora finito, a maggior ragione alla luce del caso Pogba. In ottica futura il desiderio di Giuntoli sarebbe quello di rinforzare l’organico con un acquisto polivalente, in grado di imprimere la svolta decisiva sia da un punto di vista fisico che tecnico.

Calciomercato Juventus, da Thuram a Koné: il Psg ribalta i piani di Giuntoli

Non è un caso che nelle ultime settimane siano soprattutto tre i profili monitorati con attenzione dalla Juventus per rinforzare la zona nevralgica del campo. L’obiettivo più concreto sembra essere Habid Diarra dello Strasburgo, ma i sogni portano a Kephren Thuram e Manu Koné. A tal proposito dalla Francia rimbalzano indiscrezioni piuttosto interessanti.

Secondo quanto riferito da ‘Psg Inside’, infatti, nell’opera di restyling avviata dal Paris Saint Germain il profilo di Koné rappresenterebbe una delle opzioni più credibili. I Campioni di Francia uscenti avrebbero messo nel mirino il calciatore del Borussia Mönchengladbach, al quale avrebbero già strappato una ‘promessa’. Koné, infatti, avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri proprio un eventuale approdo all’ombra della Tour Eiffel e starebbe spingendo affinché la trattativa possa concretizzarsi. Parallelamente, però, il Psg continuerebbe a lavorare sotto traccia anche per Khéphren Thuram, oggetto del desiderio di diversi club della Premier League e valutato circa 40-45 milioni di euro. Stando così le cose, insomma, per la Juventus sarà molto difficile ritagliarsi spazi di manovra.