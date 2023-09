In 17 perdono l’aereo, la squadra viaggia separata: trasferta a rischio

La squadra si mette in viaggio per la trasferta di campionato, ma metà gruppo non fa in tempo e parte con un altro aereo

Mamma ho perso l’aereo, versione calcistica: la squadra parte in due gruppo dopo che parte della rosa non ha fatto in tempo a raggiungere l’aeroporto.

Ha dell’assurdo la storia che arriva dalla Spagna dove quest’oggi, alle 18.30, il Las Palmas affronterà il Siviglia nel match valevole per la quinta giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo. Un impegno ostico per la compagine allenata da Francisco Javier García Pimienta che dovrà affrontare un Siviglia ancora a quota 0 punti dopo le prime quattro giornate di campionato.

Una trasferta iniziata in salita per il Las Palmas, almeno sotto l’aspetto logistico-organizzativo. Già, perché ieri la squadra è partita per raggiungere l’Andalusia dove quest’oggi alle 18.30 scenderà in campo allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un viaggio non del tutto normale. Già, perché la compagine gialloblu ha dovuto viaggiare in due gruppi distinti. Il motivo? Quindici calciatori della squadra non sono arrivati ​​in tempo per imbarcarsi sul volo previsto dopo l’allenamento di rifinitura.

Liga, 15 giocatori del Las Palmas perdono l’aereo

I 15 ritardatari hanno così dovuto prendere un altro aereo, un volo charter partito alle 19 per consentire alla squadra intera di dormire insieme a Siviglia prima della partita in programma per questo pomeriggio.

Una corsa contro il tempo quella del club delle canarie e della Binter per trovare l’aereo e l’equipaggio che hanno consentito ai quindici calciatori e due fisioterapisti di raggiungere il resto della truppa.

Una piccola disavventura per il Las Palmas, reduce da due pareggi nelle prime quattro partite del massimo campionato spagnolo e ora a caccia di punti preziosi per la lotta salvezza contro un Siviglia in evidente difficoltà in questo inizio di stagione. Lo scorso anno la formazione gialloblu ha centrato la promozione in Liga e punta a restarvi, provando a conquistare la prima vittoria stagionale già oggi, nonostante la piccola disavventura nel viaggio.