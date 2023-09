Disastro clamoroso: “Primo esonero stagionale”

Partenza semplicemente horror per l’Empoli di Paolo Zanetti, che ha raccolto quattro ko in altrettante gare di campionato. Numeri terrificanti per l’allenatore azzurro

“Il nostro obiettivo è essere all’altezza della partita e dello scenario che ci troveremo ad avere di fronte”. Parole e musica di Paolo Zanetti nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Empoli, posticipo della domenica sera della quarta giornata di Serie A.

Premesse ed obiettivi totalmente disattesi dalla squadra toscana, che dopo appena un paio di minuti nella serata dell’Olimpico ha dovuto raccogliere il rigore di Dybala dal fondo della rete prima di farlo per altre sei volte all’interno di un serata da cancellare. Quattro ko in altrettante gare di Serie A per l’Empoli, che si ritrova sul fondo della classifica con numeri horror ed un avvio ben al di sotto delle aspettative anche al di là di un calendario che ha messo la truppa di Zanetti di fronte anche a Juventus e Roma.

Disastroso l’approccio a questa Serie A per i toscani, che faticano sia dal punto di vista tattico, dove non manca la confusione, che tecnico. Un inizio col freno a mano tirato che nell’ottica di una corsa salvezza serrata e difficile fa ovviamente riflettere.

Calciomercato Empoli, disastro a Roma: numeri horror per Zanetti

L’obiettivo dell’Empoli è naturalmente quello di lottare per la salvezza, ma servirà prima di tutto ritrovare serenità e soprattutto i risultati che per ora latitano. L’uomo più criticato è chiaramente Paolo Zanetti che con 4 ko su 4, l’ultimo posto e zero gol fatti con dodici subiti, non può di certo stare tranquillo.

Qualche somma andrà tirata sul lavoro dell’allenatore ex Venezia che è il tecnico dell’Empoli dal giugno 2022, e dopo la salvezza buona dello scorso anno appare per ora ancora in alto mare.

Il 7-0 di questa sera rappresenta un tonfo negativo pesantissimo che non passa inosservato, motivo per cui Zanetti dovrà per forza di cose provare ad invertire la rotta per salvaguardare la sua panchina. Panchina che sui social mettono comprensibilmente in discussione:

