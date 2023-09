Cristante, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista giallorosso

Cristante è un punto fermo della Roma; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista giallorosso

Nell’ultima sessione di calciomercato, la Roma ha cambiato molto in mezzo al campo; sono arrivati alla corte del tecnico portoghese giocatori come Aouar, Paredes e Sanches mentre ha lasciato i giallorossi Matic. Chi, invece, è rimasto è Cristante; il centrocampista azzurro è un punto fermo della Roma di Mourinho sotto tanti aspetti a partire da quello tattico.

Quest’anno la Roma ha alzato il livello qualitativo in mezzo al campo e l’idea sembra essere quella di proporre un calcio diverso rispetto a quello delle passate stagioni. In una situazione del genere, Cristante diventa ancora più importante perché rappresenta quel collante necessario tra le due fasi di gioco.

Come ha giocato Cristante nell’ultima partita: Roma Milan

Prima della sosta per la nazionale, la Roma ha ospitato il Milan nel primo big match stagionale per i giallorossi. Una partita che i ragazzi di Pioli hanno vinto meritamente e il due a uno finale non racconta, realmente, lo sviluppo del match.

Per quanto riguarda Cristante, il centrocampista giallorosso ha giocato una partita meno brillante del solito ma ha comunque dimostrato la sua importante all’interno del sistema di gioco di Mourinho. Da mezzala fatica di più rispetto a quando deve fare il regista ma è, in ogni caso, un giocatore fondamentale per la squadra capitolina.

Fantacalcio: i voti di Cristante

Titolare in tutte e tre le partite disputate dalla Roma, il centrocampista azzurro è uno dei punti fermi dei giallorossi. A livello fantacalcistico è un giocatore dal sicuro rendimento con la possibilità di portare qualche bonus importanti.

L’esordio contro la Salernitana lo ha visto ottenere una piena sufficienza; ancora meglio contro il Verona dove la sua prestazione gli ha fatto guadagnare un bel sei e mezzo. Altro sei, invece, al termine del match con il Milan.

Cristante come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Roma ha, come tanti suoi colleghi, un profilo Instagram; account dove troviamo post di diverso genere anche se la maggior parte (come prevedibile) sono di natura calcistica.

I giallorossi hanno disputato tre partite di campionato; Cristante non ha fatto nessun post al termine delle partite. Una spiegazione si potrebbe trovare nei risultati ottenuti dal club che non possono certo essere considerati positivi.

Cristante nella probabile formazione di Roma Empoli

Al rientro dalla sosta per la nazionale, la Roma affronterà l’Empoli in un match che i giallorossi non possono assolutamente fallire dopo il complicato inizio con un solo punto ottenuto in tre partite.

Cristante sarà, ancora una volta, titolare; a livello fantacalcistico può essere una buona chiamata considerando la sua abilità nel gioco aereo e un tiro, da fuori area, che potrebbe regalare qualche soddisfazione.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista azzurro. Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Zalewski, Bove, Cristante, Aouar, Kristensen; Lukaku, Dybala

Cristante nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore, come detto, indispensabile per la Roma ed infatti è stato titolare in tutte le prime tre partite giocate dai giallorossi. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Cristante

Gol: zero Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.16

Cristante, l’equilibratore della Roma: ecco perché Mourinho non può farne a meno

Un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco della Roma; il centrocampista azzurro è uno dei calciatori più utilizzati da Mourinho che difficilmente rinuncia al classe 1995. Il motivo è piuttosto semplice; Cristante, all’interno della squadra giallorossa, è il perfetto equilibratore.

Nel 3-5-2 di Mourinho, infatti, serve un giocatore che riesce a tenere uniti i reparti e, soprattutto, a dare una mano alla fase difensiva. Cristante svolge questi due compiti nel migliore dei modi. La stagione dei giallorossi non è iniziata nel migliore dei modi ma il centrocampista ha comunque fornito prestazioni sufficienti.

Altro aspetto che rende Cristante un giocatore indispensabile per la Roma è la sua importanza a livello tattico; il centrocampista, infatti, può essere impiegato anche da difensore centrale come dimostrato in più di una circostanza; nella scorsa stagione, in questo ruolo, ha disputato due ottime partite contro il Leverkusen nella semifinale di Europa League. Da quando è arrivato a Roma è stato considerato centrale da tutti i tecnici passati sulla panchina giallorossa; segno inequivocabile della sua importanza.