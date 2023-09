Contatti avviati per l’erede: il Real Madrid lo ‘regala’ alla Juventus

Dalla Catalogna trapela un’indiscrezione che indirettamente tira in causa anche la Juventus. Occasionissima a sorpresa per i bianconeri

Serviva una risposta importante da parte della Juventus nella sfida contro la Lazio. Al termine di un match nel quale i bianconeri non hanno quasi mai rischiato di essere messi sotto dai biancocelesti, la compagine di Allegri ha conquistato tre punti importanti in classifica. Sono tante le note positive per il tecnico livornese, a cominciare dalle risposte confortanti della coppia d’attacco costituita da Vlahovic e Chiesa, entrambi a segno.

La sensazione, però, è che la rivoluzione in casa Juve sia molto più profonda e riguardi anche l’atteggiamento con il quale vengono affrontate le gare. Prova ne sia la crescita esponenziale di Weston Mckennie, che fino a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato sembrava configurarsi come un possibile esubero del quale valutare la cessione. E invece il texano a suon di prestazioni importanti si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico di Allegri. Impiegato come esterno alto nel centrocampo a 5, l’ex Schalke 04 sta lanciando segnali incoraggianti. Solide le sue prove sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. La staffetta con Weah sulla catena di destra funziona. Ciò non significa, però, che Giuntoli non stia vagliando altre soluzioni in ottica futura per aumentare il ventaglio di opzioni a disposizione di Allegri.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real ‘scarica’ Lucas Vasquez

Sotto questo punto di vista occhio al profilo di Lucas Vasquez. Il nome dello spagnolo non è mai realmente sparito dai radar della ‘Vecchia Signora’. L’area mercato della Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi già le scorse settimane, non affondando il colpo per la valutazione importante fatta dal Real Madrid.

Legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2024, infatti, Vasquez era valutato dalle Merengues circa 8-10 milioni di euro. Cifra che la Juventus ha ritenuto troppo alta per un calciatore che sarebbe andato in scadenza l’anno successivo. Stando a quanto riferito da El Nacional.cat, la strategia della Juventus potrebbe alla fine pagare. Come evidenziato dal portale catalano, infatti, il Real non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto di Vasquez, del quale i madrileni avrebbero già individuato il sostituto. Si tratta di Klostermann, laterale tedesco in forza al Lipsia con il contratto in scadenza nel 2024. Il Real sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi per Klostermann e potrebbe chiudere l’affare in tempi relativamente brevi. Il che spalancherebbe le porte all’addio di Vasquez, che a quel punto, svincolatosi dal Real Madrid, potrebbe diventare un’occasione importante per la Juventus.