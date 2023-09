Bonazzoli, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Verona

Bonazzoli è l’attaccante del Verona; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti

Nella scorsa stagione, il Verona ha dovuto faticare più degli altri per ottenere la salvezza; la permanenza nel massimo campionato italiano, infatti, è arrivata solo allo spareggio contro lo Spezia vinto per tre a uno.

L’obiettivo, per questa nuova stagione, è sempre la salvezza ma la voglia è quella di raggiungerla senza le difficoltà dell’anno scorso. Uno dei grandi protagonisti del club potrà essere Bonazzoli. L’attaccante ha subito fatto vedere le sue qualità sia contro l’Empoli, dove ha realizzato la rete da tre punti sia contro la Roma dove ha aiutato la squadra in un momento dove i giallorossi cercavano, a tutti i costi, il gol del pareggio.

Come ha giocato Bonazzoli l’ultima partita Sassuolo Verona

Prima della sosta per le nazionali, il Verona ha fatto visita al Sassuolo; una partita persa per tre a uno e dove Berardi è stato grande protagonista con una doppietta. Dopo sei punti conquistati, i ragazzi di Baroni sono incappati nella prima sconfitta stagionale.

Bonazzoli è entrato ad inizio ripresa non riuscendo, però, ad avere lo stesso impatto delle prime due partite. Prestazione, dunque, sotto tono da parte del centravanti ma può capitare nell’arco di una stagione di non essere sempre al cento per cento. La voglia di riscatto è tanto con il giocatore che proverà ad essere decisivo già nella prossima partita.

Fantacalcio: i voti di Bonazzoli

L’attaccante del Verona, fino a questo momento, è entrato sempre dalla panchina; un giocatore con le sue caratteristiche, a gara in corso, può fare la differenza come dimostrato sia contro l’Empoli sia contro la Roma. Un giocatore determinante per la stagione del club.

Il suo esordio è stato macchiato con un gol decisivo che gli ha portato un bel dieci in pagella; sufficienza piena per la sfida contro i giallorossi mentre mezzo punto in meno al termine del match in casa del Sassuolo.

Bonazzoli come ha commentato su Instagram

Il centravanti del Torino ha un suo profilo Instagram dove è solito commentare le vicende calcistiche della sua squadra. Per quanto riguarda la stagione corrente ha messo un post dopo la vittoria di Empoli dove è stato decisivo con il gol da tre punti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Bonazzoli (@federicobonazzolireal)

Bonazzoli nella probabile formazione Verona Bologna

Al termine della sosta per le nazionali ci sarà la sfida tra Verona e Bologna; un match importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, infatti, vogliono riprendere a correre dopo il passo falso con il Sassuolo mentre i ragazzi di Thiago Motta cercano continuità di risultati.

Si preannuncia una partita molto interessante e uno dei protagonisti potrebbe essere proprio Bonazzoli; il centravanti, con le sue caratteristiche specialmente nel gioco aereo, può andare a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria.

Molto probabilmente partirà, ancora una volta, dalla panchina; nonostante questo, dal punto di vista fantacalcistico, può essere una buona chiamata con il giocatore che spera di trovare il primo bonus del suo campionato. Andiamo a vedere la probabile formazione del Verona con Bonazzoli in panchina. Montipo; Magnani, Hien, Dawidowicz; Doig, Duda, Hongla, Faraoni; Lazovic, Mboula; Ngonge

Bonazzoli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite giocate e un buonissimo apporto dato alla propria squadra in questo inizio di stagione; l’attaccante ha come obiettivo quello di aiutare il suo club nell’andare a raggiungere la salvezza. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Bonazzoli.

Gol: uno Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 7.16

Bonazzoli e l’obiettivo salvezza: il Verona ha bisogno di lui

L’obiettivo stagionale del Verona, come abbiamo detto, è la salvezza; per raggiungere questo obiettivo servirà un campionato praticamente perfetto con il club che spera di non soffrire come la passata stagione. L’inizio del campionato è stato molto buono con sei punti conquistati su nove disponibili e la voglia di ripartire, dopo la sosta, nel miglior modo possibile.

Uno dei giocatori per andare a raggiungere l’obiettivo è, senza ombra di dubbio, Bonazzoli; l’attaccante, in queste prime tre partite di campionato, non è mai partito titolare ma, entrando dalla panchina, può dare un grande contributo come dimostrato contro Empoli e Roma. Avere il classe 1997 come alternativa rischia di cambiare le carte in tavola nella corsa salvezza e dare al Verona una chance in più per raggiungere l’obiettivo senza troppi patemi d’animo.