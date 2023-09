Aouar ‘sparisce’ dalla formazione di Roma-Empoli: cosa è successo

Houssem Aouar non sarà neanche in panchina in Roma-Empoli: dato per titolare, il franco-algerino costretto al forfait

La Roma affronta l’Empoli nel posticipo di domenica sera della quarta giornata di Serie A e va alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo il pareggio al debutto contro la Salernitana e le due sconfitte contro Verona e Milan.

José Mourinho deve fare i conti con alcune assenze: mancherà all’appello il capitano Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha messo fuori causa anche in Nazionale. Out anche Smalling, come peraltro anticipato ieri dal tecnico portoghese in conferenza stampa.

Nella formazione della vigilia era dato come possibile titolare Houssem Aouar, centrocampista arrivato a parametro zero dal Lione. Per lui sarebbe stata la seconda apparizione dal primo minuto, ma nell’undici titolare presentato all’arbitro il suo nome non è presente. Anzi, nella distinta non compare neanche in panchina.

Roma-Empoli, niente Aouar: Mourinho si affida a Renato Sanches

Da titolare alla tribuna per Aouar il passo è stato breve. Come raccontato anche da Mourinho nel pre-partita su ‘Dazn’, questa mattina lo staff tecnico ha capito che il calciatore non sarebbe potuto essere della partita. Una scelta precauzionale per un affaticamento al flessore.

Da qui la scelta di mandare in campo dal primo minuto Renato Sanches, al rientro da un infortunio. Il portoghese giostrerà a centrocampo insieme a Cristante e Paredes, mentre in attacco per la prima volta giocheranno insieme al primo minuto Lukaku e Dybala.

Questa la formazione ufficiale della Roma:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku.