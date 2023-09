Voti e tabellino primo tempo Juventus-Lazio 2-0 | Bianconeri avanti grazie al tandem Vlahovic-Chiesa

La Juventus torna in campo contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. All’Allianz Stadium in scena la gara tra Juve e Lazio valevole per la quarta giornata di Serie A

Un buon primo tempo per la Juventus, abile a non dare spazi alla manovra della Lazio e a colpire. Biancocelesti in difficoltà, ingabbiati dalle maglie strette dei bianconeri. I padroni di casa conducono per 2-0, grazie ai gol dei propri attaccanti Vlahovic e Chiesa.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6

Bremer 6

Danilo 6

McKennie 6,5

Miretti 6,5

Locatelli 6,5

Rabiot 6,5

Kostic 6

Chiesa 7

Vlahovic 6,5

All. Allegri 6

LAZIO

Provedel 5,5

Marusic 5

Casale 5

Romagnoli 5,5

Hysaj 5

Kamada 5

Cataldi 5,5

Luis Alberto 6,5

Felipe Anderson 4,5

Immobile 4,5

Zaccagni 5,5

All. Sarri 5

Il tabellino del match

JUVENTUS – LAZIO 2-0

Vlahovic 10′ (J), Chiesa (J) 26′

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic; All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Zaccagni, Immobile, Anderson. All. Sarri.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Baccini, Pagliardini / IV: Ayroldi

VAR: Irrati / AVAR: Maggioni

Ammoniti: Miretti 8′ (J), Bremer 26′ (J)

Espulsi: /

Note: recupero 2′ pt