Stadio Penzo del Venezia: storia, capienza, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Lo stadio Penzo ospita le gare casalinghe del Venezia FC, squadra lagunare con un passato anche in A. La guida con ciò che serve sapere.

Arancioneroverdi, Lagunari o Leoni Alati: sono questi i soprannomi attribuiti ai giocatori del Venezia, uno tra i club con più lunga tradizione calcistica in Italia. La società è passata nel corso del tempo attraverso varie rifondazioni e ridenominazioni, ma l’affetto dei tifosi lagunari è rimasto intatto.

L’arena del Venezia FC è lo stadio Pier Luigi Penzo, e l’articolo che segue si focalizzerà proprio su quest’impianto, accennando anzitutto alla storia, ma indicando anche alcune caratteristiche della struttura, i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. Inoltre saranno date informazioni per sapere come arrivare all’impianto, dove parcheggiare e dove dormire nelle vicinanze. Ecco tutti i dettagli utili ai tifosi del Venezia che vengono da fuori e ai tifosi delle squadre impegnate, di volta in volta, in trasferta.

Anno di inaugurazione stadio Pier Luigi Penzo, capienza e ammodernamento

L’impianto del club di calcio del Venezia FC è sul podio tra i più antichi d’Italia. Particolarità dello stadio Pier Luigi Penzo è che si trova sull’isola di Sant’Elena, nella laguna veneziana. Si chiama così perché la struttura è stata edificata in memoria del pilota di aereo Pier Luigi Penzo, veterano della Prima Guerra Mondiale. Si tratta del secondo impianto in Italia per data di costruzione, dietro soltanto allo stadio Ferraris di Genova.

Lo stadio è stato inaugurato nel 1913 con il nome di ‘Campo di Sant’Elena‘ ma successivamente cambiò in “Campo Comunale Pier Luigi Penzo“. La data esatta della modifica non si conosce, ma si ipotizza che sia compresa tra il 1928 ed il 1931 – con tutta probabilità dopo il decennale della celebrazione della vittoria nella Prima Guerra Mondiale.

In particolare la data dell’inaugurazione fu il 7 settembre e la partita inaugurale vide la squadra locale perdere per 7 a 0 contro il Genoa.

Il Pier Luigi Penzo – impianto di proprietà comunale – ha subito nel tempo varie opere di ristrutturazione. Anni chiave per la sistemazione e ammodernamento furono il 1991, il 2007, il 2015, il 2017 e il 2021 (anche se si contano vari interventi anche nei decenni addietro) – ad indicare che negli ultimi anni la società calcistica lagunare, rifondata da una cordata di imprenditori capeggiata dall’avvocato statunitense Joe Tacopina, è stata molto attiva nel ridare lustro ad un impianto che necessitava di lavori di messa in ordine.

Una fase importante dei lavori al Penzo cominciò però dopo Italia ’90: all’epoca si scelse di smantellare la pista di atletica, abbattere i vecchi popolari e risistemare i distinti più ravvicinati al campo. La più significativa trasformazione attenne alle curve, che furono ricostruite.

Oggi, come indica il sito Transfermarkt, lo stadio del Venezia ha 11.150 posti a sedere, anche se il numero effettivo di questi ultimi è variato nel tempo proprio a seguito delle opere di ristrutturazione.

Venezia, Stadio Penzo: dove comprare i biglietti

Oltre alla possibilità di acquistare gli abbonamenti per la stagione 2023/2024, attiva a cominciare dalle ore 10 di venerdì primo settembre e fino ai 30 minuti anteriori alla partita casalinga di campionato contro lo Spezia del 15 settembre prossimo, il sito web ufficiale del Venezia FC indica come fare a comprare i biglietti singoli e quanto costano.

L’alternativa costituita dai ticket è adatta a chi interessato a seguire soltanto particolari match dei lagunari, come ad es. gli incontri di cartello. Il sito del Venezia Calcio indica che per acquistare i biglietti delle prossime partite in casa, e saperne di più circa i costi, è utile accedere alla pagina del Venezia FC su Vivaticket.

Ma ovviamente saranno attivi anche i punti vendita del Venezia FC, nella città lagunare e a Mestre, e i rivenditori Vivaticket sparsi sul territorio

Stadio Penzo, quanto costano i biglietti

Chi vuole saperne di più sui costi dei biglietti, può trovare tutte le informazioni di dettaglio nel sito del club, ma qui ricordiamo che è prevista la prevendita per il singolo match, la quale permette di accedere al servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena con linee speciali messe a disposizione da ACTV.

A seguire alcuni prezzi dei biglietti, utili a farsi un’idea della spesa per vedere un match del Venezia FC:

Pitch view, prezzo unico intero € 70,00;

Tribuna Vip nera, prezzo unico intero € 60,00;

Tribuna centrale arancio/verde: intero € 45,00 e Ridotto Under 18 e Over 65 € 38,00;

Tribuna laterale bianca: Intero € 30,00 e Ridotto Under 18 e Over 65 € 25,00;

Distinti centrali Valeria Solesin: intero € 25,00 e Ridotto Under 18 e Over 65 € 21,00;

Distinti laterali Valeria Solesin: intero € 20,00, Under 18 e Over 65 € 17,00;

Curva Sud Michael Groppello: intero € 13,50, Under 18 e Over 65 € 11,50.

Previste maggiorazioni in caso di acquisto del biglietto nel giorno gara e in caso di accesso al servizio Hospitality, incluso nel pre-match e durante l’intervallo (fino ad esaurimento posti). A tutti i ticket va sommato inoltre il costo dei diritti di prevendita, corrispondente a € 1,50. Mentre per la compravendita online saranno applicate le commissioni di servizio.

I tifosi che andranno nel settore ospiti pagheranno il prezzo dell’intero pari ad euro 25,00 (il ticket include peraltro il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa). Va comunque aggiunto a tutti i biglietti il costo dei diritti di prevendita, corrispondente a € 1,50. Mentre anche in questo caso per l’acquisto online verranno applicate le commissioni di servizio.

Come arrivare allo stadio Penzo del Venezia

Se sei un tifoso di una squadra ospite e che giocherà in trasferta una gara contro il Venezia FC, oppure se sei semplicemente curioso di saperne di più e magari vuoi assistere ad un match dei lagunari come appassionato di calcio, sappi che è lo stesso sito ufficiale del Venezia che spiega agli interessati in che modo arrivare allo stadio Penzo. Quest’ultimo – dicevamo sopra – ha la singolare caratteristica di trovarsi sull’isola di Sant’Elena.

Ebbene, detta isola non è distante dai luoghi della Biennale di Venezia e questo già dà un primo riferimento per raggiungere l’impianto. Viste le sue particolarità i tifosi possono arrivare allo stadio a piedi o in vaporetto, vale a dire il mezzo di trasporto pubblico locale gestito da ACTV.

In automobile

Il percorso di riferimento per arrivare allo stadio Penzo di Venezia è sostanzialmente il seguente: attraverso l’autostrada A1 fino a Bologna poi in A13, Bologna – Padova ed infine in A4 Padova – Venezia. L’uscita è quella della barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) proseguendo poi direzione Venezia Porto.

A piedi

A piedi, lo stadio Penzo del Venezia FC può essere raggiunto da Piazza San Marco in 30 minuti, seguendo il lungomare di Riva degli Schiavoni, passando per la Biennale e arrivando direttamente a Sant’Elena.

In vaporetto

Inoltre lo Stadio Penzo può essere raggiunto da distinti punti della città in non più di mezz’ora, utilizzando il vaporetto (linee 1, 4.2, 5.2, o 6) e scendendo alla fermata che reca il nome ‘Sant’Elena’. Per avere piena sicurezza sulle linee attive e gli orari effettivi dei vaporetti, si consiglia comunque di controllare su internet sull’app Moovit, ovvero un’app e piattaforma ad hoc che dà informazioni per la pianificazione degli spostamenti nelle grandi aree urbane tramite il trasporto pubblico di linea e non di linea.

Lo stesso sito web ufficiale del Venezia FC fa notare che i tifosi delle squadre ospiti con ticket per la curva, potranno contare su corse dedicate – per facilitare la mobilità in un’area particolare come quella in cui sorge lo stadio Penzo di Venezia. Detti tifosi potranno fare riferimento alle corse in partenza dal PalaExpo di via Galileo Ferraris a Marghera e arrivo diretto a Sant’Elena, mentre i tifosi del Venezia FC avranno corse specifiche – in partenza dalla fermata Tronchetto Mercato. Servizi eccezionali saranno anche organizzati dai terminal acquei di P.le Roma, Ferrovia, P.ta Sabbioni e Lido. Ecco perché a chi intende seguire una partita di calcio del Venezia FC, le soluzioni per arrivare in orario e vedere il match, sicuramente non mancheranno.

Dove parcheggiare

Date la particolare ubicazione dello stadio Penzo di Venezia, si consiglia a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris, dato che il parcheggio è adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno. Consentito il parcheggio non soltanto alle automobili ma anche ai pullman.

Dove dormire nei pressi dello stadio del Venezia

Essendo Venezia una località con forte afflusso di turisti tutto l’anno, non sorprende che vi siano innumerevoli soluzioni di pernottamento, per chi intende andare a vedere una partita del club lagunare. Ecco perché, presso lo stadio Pier Luigi Penzo si possono trovare varie opzioni di alloggio, inclusi hotel e bed and breakfast (B&B).

Tra le soluzioni possibili abbiamo ad esempio, l’hotel Villa Laguna, ovvero un albergo a breve distanza dallo stadio Penzo, che offre camere comode con vista sulla laguna di Venezia. Degno di considerazione anche l’hotel Riviera Venezia, che presenta una posizione conveniente per chi vuole assistere ad una partita presso lo stadio Penzo.

La locanda o B&B Ca’ San Marcuola è un’alternativa per chi non desidera andare nel classico hotel e magari vuole risparmiare qualcosa. Altre possibili soluzioni sono l’albergo Rigel, oppure l’Hotel Villa Pannonia, anch’esso a breve distanza dallo stadio e che presenta camere eleganti e di servizi di qualità.

Si ricorda infine che è preferibile prenotare con un certo anticipo, specialmente se il tifoso intende anche fare una visita alla città di Venezia. Raccomandabile altresì è la verifica attenta delle recensioni e delle tariffe attuali prima di compiere una prenotazione. Ciò permetterà di trovare un alloggio adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.