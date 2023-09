Skorupski, statistiche e voti Fantacalcio del portiere del Bologna

Skorupski è il portiere del Bologna; andiamo a vedere le statistiche su rendimento e media voto dell’estremo difensore di rossoblù

Il Bologna ha iniziato la stagione con un calendario veramente complesso; nelle prime due giornate, infatti, i rossoblù hanno affrontato Milan e Juventus. Escluso il primo tempo con i rossoneri, i ragazzi di Thiago Motta hanno giocato tre ottime frazioni di gioco e contro Vlahovic e compagni avrebbero meritato anche qualcosa in più del pareggio.

Uno dei protagonisti del Bologna in queste prime tre giornate è stato, senza ombra di dubbio, Skorupski; l’estremo difensore, specialmente nella trasferta di Torino, ha fornito una prestazione veramente eccellente sventando situazioni pericolose. Il portiere è un punto fermo della rosa rossoblù e vuole essere grande protagonista in una stagione che il Bologna vuole vivere nel miglior modo possibile.

Come ha giocato Skorupski l’ultima partita Bologna Cagliari

Prima della pausa per le nazionali, il Bologna ha ospitato il Cagliari; una partita combattuta che i ragazzi di Thiago Motta hanno vinto in rimonta ottenendo la prima vittoria del loro campionato dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio con la Juventus.

La prestazione di Skorupski è stato, tutto sommato, positiva; in occasione del momentaneo vantaggio ospite, l’estremo difensore non poteva fare nulla. Per il resto il portiere non ha corso grossi pericoli riuscendo a dirigere bene il reparto difensivo e mostrando sicurezza nelle uscite.

Fantacalcio: i voti di Skorupski

All’interno del Fantacalcio, un giocatore come Skorupski può risultare determinante; parliamo, infatti, di un portiere affidabile. In questo inizio di stagione i voti non sono stati posi così positivi; per l’estremo difensore, a livello fantacalcistico, basta un gol subito per andare sotto la sufficienza.

L’esordio contro il Milan, a causa dei due gol subiti, gli hanno portato un quattro in pagella; meglio il voto dopo la trasferta di Torino dove la sua buonissima prestazione ha fatto sì che il sei e mezzo diventasse cinque e mezzo a causa del gol subito. Infine la gara con il Cagliari dove ha rimediato un cinque.

Skorupski come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore del Bologna ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della propria squadra. Non lo ha fatto dopo l’ultima partita di campionato mentre ha scritto un post al termine del pareggio sul campo della Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ŁUKASZ SKORUPSKI (@lukaszskorupski28)

Skorupski nella probabile formazione Verona Bologna

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Bologna farà visita al Verona in un match molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta con il Sassuolo mentre i rossoblù vogliono trovare continuità di risultati.

I pali del Bologna saranno difesi, ovviamente, da Skorupski che va alla ricerca della prima partita stagionale senza subire gol. Andiamo a vedere la probabile formazione dei rossoblù. Skorupski; Kristiansen, Lucumi, Beukema, Posch; Freuler, Moro; Karlsson, Ferguson, Orsolini; Zirkzee.

Skorupski nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La stagione dell’estremo difensore del Bologna è iniziata in maniera, tutto sommato, positiva; il giocatore è un punto fermo dei rossoblù e uomo chiave all’interno della rosa di Thiago Motta. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Skorupski.

Gol subiti: quattro Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 4.8

Skorupski leader del Bologna: uomo in più per la stagione

Nella scorsa stagione, il Bologna ha chiuso al nono posto sfiorando la qualificazione alla Conference League. Difficile dire se i rossoblù possono lottare per l’Europa anche in questa stagione; il mercato ha portato via elementi importanti come Arnautovic la cui cessione all’Inter ha privato Thiago Motta di un punto di riferimento importanti nel reparto offensivo.

La società, però, ha portato elementi nuovi alla corte di Thiago Motta con il tecnico che sta dimostrando di poter continuare quel bel gioco mostrato nella scorsa stagione. Uno dei punti fermi del Bologna, invece, è Skorupski. L’estremo difensore è un giocatore fondamentale per la rosa rossoblù e questo per via della sua esperienza e della capacità di andare a guidare la linea difensiva.

Abile tra i pali e nelle uscite, è un portiere decisamente affidabile con il Bologna che difficilmente può farne a meno. La stagione è appena iniziata e, come detto, è difficile dire adesso l’obiettivo dei rossoblù ma il supporto di Skorupski può risultare assolutamente determinante.