Scippo alla Lazio: Giuntoli lo porta alla Juventus

La trattativa per il rinnovo non decolla, i bianconeri e il suo direttore sportivo pronti ad approfittare della situazione

Ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia della Lazio, che lo ha portato dritto in Nazionale. Sono stati dieci i gol realizzati e sette gli assist per i compagni. Numeri importanti, che hanno aiutato non poco i biancocelesti a conquistare la Champions League.

Stiamo chiaramente parlando di Mattia Zaccagni, esploso nella Capitale dopo l’avventura al Verona. Già con la maglia gialloblu, l’esterno d’attacco era finito nel mirino dei grandi club, come Napoli e Milan, prima dell’approdo a Roma. Zaccagni ha così dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli e la Lazio ha voglia, chiaramente, di blindarlo.

Lazio-Zaccagni, rinnovo bloccato: Juve sullo sfondo

Il contratto dell’attaccante, sempre più punto fermo dei biancocelesti, scade il 30 giugno 2025, e bisogna dunque fare in fretta.

Al momento, però, è tutto fermo: sul tavolo è pronto a finire un nuovo contratto con scadenza 2027 o 2028, ma la trattativa è bloccata, con le parti distanti circa 500/700mila euro. Serve, dunque, che la Lazio acceleri per non far spazientire l’entourage del calciatore. Sullo sfondo, d’altronde, ci sono squadre importanti che stanno monitorando la situazione per capire i margini di un eventuale inserimento.

C’è certamente la Juventus, che ha voglia di inserire nuovi italiani in rosa: il nome di Zaccagni è da tempo sul taccuino di Giuntoli, che avrebbe già voluto portarlo a Napoli e chissà che ora non decida di provarci seriamente per metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri.