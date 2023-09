Rabiot, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista della Juventus

Rabiot è un giocatore fondamentale per la Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

La Juventus tra le operazioni effettuate nell’ultima sessione estiva di mercato troviamo il rinnovo di Rabiot; il centrocampista francese è un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco bianconero. Elemento importante sia dal punto di vista tattico sia a livello realizzativo ma anche dentro lo spogliatoio per quanto riguarda la leadership.

Rabiot, infatti, è sicuramente uno dei giocatori più importanti nel sistema di gioco bianconero e in questa stagione lo ha dimostrato fin da subito. Contro l’Udinese, all’esordio, ha timbrato la partita con il gol del definitivo tre a zero. Nessuna rete realizzata nelle successive due partite ma, con lui in campo, è tutta un’altra Juventus.

Come ha giocato Rabiot nell’ultima partita Empoli Juventus

Prima della pausa per le nazionali, la Juventus è andata in casa dell’Empoli; un match che i bianconeri hanno vinto due a zero grazie alle reti di Danilo e Chiesa. Per quanto riguarda Rabiot, la prestazione del centrocampista francese è stata sicuramente meno brillante rispetto ai suoi standard ma ha comunque portato solidità, dinamismo e fisicità al centrocampo.

Anche quando non è al cento per cento, Rabiot riesce a fare la differenza grazie alla sua incredibile intelligenza tattica. Mezzala di qualità e quantità; giocatore a dir poco fondamentale per la Juventus.

Fantacalcio: i voti di Rabiot

Nella scorsa stagione, Rabiot è stato un giocatore fondamentale per la Juventus sotto tutti i punti di vista. Il nuovo campionato è iniziato con un gol e la consapevolezza di essere determinante all’interno del sistema di gioco di Allegri.

L’esordio in campionato, in casa dell’Udinese, lo ha visto protagonista con un gol; la rete gli ha permesso di ricevere un bel dieci in pagella. Diverso, invece, il discorso per la partita contro il Bologna; un sei diventato cinque e mezzo a causa del cartellino giallo ricevuto. Stesso voto, cinque e mezzo, dopo il match in casa dell’Empoli.

Rabiot come ha commentato su Instagram

Il centrocampista francese ha un proprio account Instagram dove è solito commentare i risultati della sua Juventus. Anche dopo la vittoria in casa dell’Empoli ha fatto un post per il due a zero bianconero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Rabiot nella probabile formazione di Juventus Lazio

Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus affronterà la Lazio in un match importante per i bianconeri. I ragazzi di Allegri, contro una squadra reduce dalla bella vittoria con il Napoli, vogliono capire quali possono essere le ambizioni stagionali. Partita per nulla semplice dove un giocatore come Rabiot potrebbe fare la differenza.

Il centrocampista, con i suoi inserimenti, può mettere in difficoltà la difesa avversaria; anche a livello fantacalcistico, dunque, potrebbe essere una chiamata importante. Andiamo a vedere la probabile formazione dei bianconeri. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa

Rabiot nella stagione 202/2024: le statistiche aggiornate

Un gol in tre partite è comunque un buon inizio per un centrocampista che, nella passata stagione, ha dimostrato di poter essere un giocatore fondamentale dal punto di vista realizzativo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del francese.

Gol: uno Assist: zero Ammonizioni: una Espulsioni: nessuna Fanta media: 7

Rabiot e il rinnovo con la Juve: mezzala indispensabile per Allegri

Le voci su Rabiot, al termine della scorsa stagione, sono state piuttosto insistenti; il francese, con il contratto in scadenza, non aveva ancora rinnovato e i dubbi sul suo futuro erano tanti. Alla fine il francese ha prolungato con la Juventus restando alla corte di Allegri. Un binomio importante perché il tecnico non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del centrocampista.

Una stima che, nella scorsa stagione, è stata ripagata non solo dalle prestazioni ma anche da un punto di vista realizzativo. Parliamo di una mezzala che, all’interno del 3-5-2 di Allegri, è assolutamente fondamentale; Rabiot, infatti, può sia aiutare la fase difensiva sia rappresentare una soluzione in più nell’area avversaria e questo grazie alle sue abilità nell’inserimento. La Juventus, con una sola partita a settimana vista l’esclusione dalla Conference League, deve provare a lottare per lo scudetto; obiettivo che, con un giocatore come Rabiot, è sicuramente meno complesso.