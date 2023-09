Probabili formazioni Inter-Milan: novità in difesa per Inzaghi e Pioli

Le formazioni di Inter-Milan, valevole per la quarta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli

E’ tutto pronto per il primo derby della stagione tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli

Il tecnico dei nerazzurri non cambia: Frattesi ancora in panchina nonostante la prestazione stellare (con doppietta) con la maglia della Nazionale di Spalletti. Il tecnico piacentino confermerà Mkhitaryan in mediana insieme a Calhanoglu e Barella. Scontata la presenza di Thuram in attacco insieme a capitan Lautaro Martinez, quest’ultimo un po’ affaticato dopo la trasvolata intercontinentale per gli impegni con l’Argentina. L’unico dubbio sostanzialmente di Inzaghi riguarda il centrale difensivo, con Acerbi che ha sorpassato de Vrij: l’ex Lazio è stato provato tra i titolari nella rifinitura e per lui sarebbe la prima uscita stagionale dopo l’infortunio. Ai suoi lati Darmian e Bastoni, come Frattesi si accomoderà in panchina anche Pavard. Inzaghi sorride inoltre per Cuadrado e Sanchez, regolarmente in gruppo (per l’occasione al completo) venerdì pomeriggio ad Appiano Gentile.

Stessa formazione anche per Stefano Pioli, fatta eccezione, chiaramente, di Simon Kjaer. Il danese è l’unica novità rispetto alle prime partite della stagione: è l’esperto centrale che prende il posto di Fikayo Tomori, squalificato, al fianco di Malick Thiaw. A completare il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, saranno Theo Hernandez e Davide Calabria.

Nessun dubbio in mediana, dove non si toccano Rade Krunic, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Al centro dell’attacco c’è Olivier Giroud, che ha recuperato dopo il guaio alla caviglia sinistra, accusata con la Francia, contro l’Irlanda. Il tridente è chiaramente completato da Christian Pulisic e Rafa Leao.

Le formazioni di Inter-Milan

Ecco le formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Bennacer, Kalulu e Caldara

Squalificati: Tomori squalificato

Serie A, Inter-Milan-Torino: dove vederla in tv

Inter-Milan, derby della ‘Madonnina’ valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, sarà diretto dall’arbitro Sozza di Seregno con fischio d’inizio al ‘Meazza’ alle 18.00. La sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Entrambe le compagini arrivano al match odierno a punteggio pieno dopo tre giornate e comandano la classifica di Serie A.

Il calendario di Inter e Milan

La prossima settimana le due milanesi apriranno la campagna europea in Champions League: il Milan ospiterà a San Siro il Newcastle dell’ex Tonali, mentre l’Inter sarà impegnata in terra basca nella tana della Real Sociedad. Nel prossimo weekend di campionato, invece, i rossoneri di Pioli riceveranno in casa il Verona, Lautaro e compagno saranno di scena sul campo dell’Empoli.