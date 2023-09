Milan, uno su tutti in crisi nera: “E questo lo voleva il Real”

Primo tempo davvero difficile per il Milan nel derby con l’Inter, tanti rossonero sotto tono ma uno in particolare

Derby tra Inter e Milan molto intenso, come da previsioni. Con un primo tempo che ha visto una supremazia da parte dei nerazzurri, che hanno colpito al primo affondo con Mkhitaryan e hanno messo in costante difficoltà i rivali.

Primissimi minuti dove l’approccio milanista era sembrato anche buono, ma l’Inter ha manifestato da lì in poi una certa superiorità. Nella parte finale la squadra di Pioli è un po’ riemersa, anche per un contemporaneo calo dei nerazzurri, ma è arrivato poi in contropiede il 2-0 con un gol spettacolare di Thuram, nettamente il migliore in campo e non solo per la rete. Risultato che esprime chiaramente quanto accaduto in campo.

Inter-Milan, tutti contro Thiaw: “Impresentabile”

Tanti giocatori del Milan in nettissima difficoltà ma uno su tutti è Malick Thiaw, spazzato via da Thuram, responsabile più di altri sulle due reti.

Prova disastrosa per il difensore, preso di mira ovviamente sui social come l’anello debole del Milan. Su Twitter, tantissimi commenti negativi. Eccone alcuni:

2 goal 2 errori di thiaw 😅 — J-𝙰𝙽𝙳𝚁𝙴𝚂 (@juventinoserio) September 16, 2023

Thiaw lo voleva il Real Madrid si — Catapiolta (@catapiolta) September 16, 2023

Kjær criticato per la lentezza, ma Thiaw è il vero impresentabile. — l'autista di Mario Gomez aka IL PUMA. (@mariofusbalgoat) September 16, 2023

Allora, gli ultimi 10 minuti c'era solo il Milan in campo. Poi Thuram – grazie anche all'inesorabile Thiaw che lo marca a 5 metri – ha tirato fuori il coniglio dal cilindro — Lord Jack (@_LordJack) September 16, 2023

Thiaw c’est vraiment un défenseur avec 0 qualité … — Tom Diard (@TomDiard1) September 16, 2023